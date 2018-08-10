Обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова отпущена на свободу

"Постановление об освобождении было подписано около 23 часов, и примерно в 23.20 меня отпустили. 10 августа в 11 часов я должна быть в Следственном комитете для продолжения допроса", — сообщила БелаПАН Коровенкова, которая находится в статусе подозреваемой по "делу БелТА", которое возбуждено по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Журналистка дала подписку о неразглашении тайны следствия.





Утром 7 августа сотрудники Следственного комитета явились к Коровенковой в ее деревенский дом в Сморгонском районе Гродненской области, где она проводила отпуск. "Это было около 7 часов утра. Кто-то перепрыгнул через забор, и сначала я подумала, что это был сосед, с которым у меня недавно был конфликт. Как оказалось, это был один из сотрудников СК. После обыска, примерно в 11.10, мне объявили о статусе подозреваемой, и мы поехали в Минск. Я настаивала на своем праве сделать звонок, на что мне ответили, что я смогу это сделать после обыска. Однако и после обыска мне такую возможность не предоставили", — сказала обозреватель БелаПАН.





Ночи на 8 и 9 августа она провела в изоляторе временного содержания в переулке Окрестина, от тюремной еды отказывалась из-за ее отвратительного запаха, поэтому ела только сухари и то, что было в передаче, полученной 8 августа от мамы и подруг.





В ходе первого допроса 7 августа Коровенкова отказалась от дачи показаний, поскольку не допустили ее адвоката, а предложили дежурного. 9 августа было два допроса. На первом она вновь отказалась отвечать — из-за плохого самочувствия, второй допрос состоялся в присутствии защитника, с которым у нее был заключен договор.





Вечером 9 августа были отпущены на свободу сотрудники портала tut.by и газеты "Белорусы и рынок".





В заключении остаются главный редактор БелаПАН Ирина Левшина (задержана 9 августа) и корреспондент "Немецкой волны" Павел Быковский (8 августа).