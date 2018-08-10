Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Атака на СМИ Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В покушении на Мадуро подозревают 25 человек

Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что общее число подозреваемых в покушении на президента Николаса Мадуро увеличилось до 25 человек, восемь из которых задержаны.

"Сообщаем стране о прогрессе в расследовании неудавшегося убийства президента Николаса Мадуро, совершенного 4 августа. За этот террористический акт расследование ведется против 25 человек", − написал Ревероль в Twitter.

Напомним, в субботу, 4 августа, произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе. По данным властей страны, к трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.

Korrespondent.net
07:27 10/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ФАНТАСМАГОРИЯ В СФЕРЕ СМИ
Павел Знавец
Жертва гибридной войны
Владимир Подгол
Секретные материалы из БЕЛТА
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – o гарантиях китайцам, воскресшем...
Александр Федута
Не дождетесь...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё