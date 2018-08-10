В покушении на Мадуро подозревают 25 человек

"Сообщаем стране о прогрессе в расследовании неудавшегося убийства президента Николаса Мадуро, совершенного 4 августа. За этот террористический акт расследование ведется против 25 человек", − написал Ревероль в Twitter.





Напомним, в субботу, 4 августа, произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе. По данным властей страны, к трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.



