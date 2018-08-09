Адвокат пояснила, что Ассанж готов ответить на вопросы комитета лично, если Сенат гарантирует его защиту от судебного преследования в США, и что время и место выступления должно быть определено сторонами по взаимному согласию.





В среду на странице WikiLeaks в соцсети Twitter было опубликовано письмо спецкомитета по разведке Сената Конгресса США с приглашением в адрес Ассанжа выступить в комитете на слушаниях по якобы имевшему место вмешательству России в американские президентские выборы 2016 года. Под письмом стоят подписи председателя комитета Ричарда Берра и старшего демократа комитета Марка Уорнера, передает ТАСС.





Перед выборами 2016 года WikiLeaks опубликовала электронные письма из взломанных почтовых ящиков Демократической партии США и главы предвыборного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон - Джона Подесты.





Предполагается, что взлом почтовых ящиков был осуществлен российскими хакерами, которые связаны со спецслужбами. Месяц назад Вашингтон официально выдвинул обвинения против 13 разведчиков РФ, обвиняемых во взломе компьютеров Демпартии.





В ноябре журнал Atlantic со ссылкой на свои источники сообщил, что сын президента США Дональд Трамп-младший переписывался с представителями WikiLeaks во время избирательной кампании в 2016 году. Их переписка, отмечало издание, была передана законодателям Конгресса США, которые проводят расследование, касающееся утверждений о вмешательстве России в американские выборы. Также в апреле газета The Wall Street Journal сообщила, что спецпрокурор США Роберт Мюллер проводит проверку в связи с заявлениями бывшего советника американского президента Роджера Стоуна о том, что он якобы встречался в 2016 году с Ассанжем.









Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.





В 2012 году Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Ассанж выражал опасения по поводу того, что Швеция может депортировать его в США, где ему грозит тюремное заключение сроком до 35 лет или даже смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.



