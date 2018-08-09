



Также сегодня в Центральном аппарате СК допросили сотрудницу БелаПАН Татьяну Коровенкову.

Около трех часов дня редактор TUT.BY Галина Уласик покинула здание Следственного комитета, где ее допрашивали. До этого журналистке вместе с коллегами пришлось провести двое суток в ИВС на Окрестина.

По словам Галины, следователи и сотрудники изолятора вели себя корректно. Комментариев по делу дать не может, поскольку дала подписку о неразглашении. Однако женщина рассказала, как ее задерживали.

«Пришли в 6 утра, а я работала до 2 часов ночи во вторую смену. Позвонили в дверь, милиционер сказал, что "у вас кражи в подъезде. Можете помочь, рассказать, что вы видели". Сказал подождать следователей — и тут вваливается целая толпа с обыском. Человек 7−8, включая понятых», - цитирует ее TUT.by

Сегодня днем глава портала Юрий Зиссер сообщил в Facebook, что Следственный комитет отпустил ранее задержанную Анну Калтыгину. Однако позже он извинился: информация не подтверждена. Отпустят ли в сегодня Марину Золотову, Анну Калтыгину и Анну Ермаченок, пока не известно. Срок их задержания истекает завтра.





Под стражей остаются редактор сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков, журналист Deutsche Welle Павел Быковский. Кроме того, сегодня стало известно о задержании главреда БелаПАН Ирины Левшиной. Политический обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова, которая была задержана в один день с сотрудниками TUT.BY, сегодня прошла первый допрос в СК.



