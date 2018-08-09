Следственный комитет сообщил, что после проведения комплекса неотложных следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу следствием принято решение об освобождении Анны Калтыгиной, Галины Уласик, Анны Ермаченок и иных лиц, проходящих по делу.





«В ходе проведения следственных действий добытые доказательства, показания самих подозреваемых сотрудников издательского дома „Белорусская наука“, редакционно-издательского учреждения „Кульутра и искусство“, ООО „РиэлтБай“, ООО „АйТиВи“, ЗАО „БелаПАН“, ООО „ТутБай Медиа“, подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





Кроме того, с учетом установленных в ходе расследования обстоятельств, а также того, что Марина Золотова является должностным лицом, ее действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Республики Беларусь (бездействие должностного лица). Главный редактор ООО „ТутБай Медиа“ признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники общества с ограниченной ответственностью незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке РУП „БелТА“. Данные сведения подтверждаются показаниями свидетелей, проходящих по делу.





Учитывая активное содействие расследованию, следователем принято решение о неприменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Золотовой», — сказано в сообщении ведомства.





Как пишет.t ut.by , после появления пресс-релиза СК около девяти часов вечера здание первым покинул журналист Алексей Жуков - редактор сайта "Белорусы и рынок", после него появилась редактор TUT.BY Анна Калтыгина и журналист Анна Ермаченок. Последней вышла главный редактор Марина Золотова.









Расследование уголовного дела продолжается.



