«Мы впервые проводим такое мероприятие. Это для нас огромная ответственность. 47 стран участвуют в этих важных интеграционных структурах. У Польши есть хороший опыт регионального развития, именно по этим вопросам. Мы могли бы позаимствовать ваш опыт, чтобы успешно работать», – заявил во время встречи Михаил Мясникович.





Во время встречи также обсуждалась возможность визита Михаила Мясниковича в Польшу и перспективы организации экономического форума в Белостоке.