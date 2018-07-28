В сентябре в Минске пойдет Конгресс местных и региональных властей Совета Европы
Конгресс запланирован на 11-12 сентября, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время встречи с главой польского Сената Станиславом Карчевским.
«Мы впервые проводим такое мероприятие. Это для нас огромная ответственность. 47 стран участвуют в этих важных интеграционных структурах. У Польши есть хороший опыт регионального развития, именно по этим вопросам. Мы могли бы позаимствовать ваш опыт, чтобы успешно работать», – заявил во время встречи Михаил Мясникович.
Во время встречи также обсуждалась возможность визита Михаила Мясниковича в Польшу и перспективы организации экономического форума в Белостоке.
20:57 28/07/2018
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