«Сегодня совершенно особый день для всего нашего народа — православного народа, предки которого приняли крещение в киевской купели. Тысяча тридцать лет истории, которая исполнена была и радостями, и скорбями, и победами, и поражениями, но, несмотря на тяжелейшие испытания, народ наш сохранил свою веру, национальную идентичность, сохранил свою культуру. И не просто сохранил, а многократно усилил», — сказал патриарх в проповеди после праздничной литургии по случаю 1030-летия Крещения Руси на Соборной площади Кремля.





Он пояснил, что когда говорит «русская культура», то имеет в виду и Украину, и Россию, и Беларусь, «потому что все это и есть Святая Русь, и народ наш, как именовали нас византийцы во времена святого князя Владимира, назывался «россами» — русскими». «Вот в этом смысле мы употребляем это слово», — сказал патриарх.









«Сегодня наша общая культура и наша вера — это не только решающий фактор сохранения национальной, духовной подлинности, но и фактор, обеспечивающий влияние народа, вышедшего из киевской купели крещения, на весь мир», — добавил предстоятель РПЦ.



