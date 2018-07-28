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Занервничали: Лукашенко поговорил с Пашиняном

По инициативе армянской стороны 28 июля состоялся телефонный разговор между Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Стороны обсудили развитие отношений в торгово-экономической сфере, с удовлетворением отметив рост товарооборота между Беларусью и Арменией. В то же время Александр Лукашенко и Никол Пашинян сошлись во мнении, что в сотрудничестве между странами существует большой незадействованный потенциал, и договорились приложить все усилия для его реализации.

Президент Беларуси и премьер-министр Армении рассмотрели комплекс вопросов, касающихся развития Евразийского экономического союза, в том числе итоги состоявшегося накануне в Санкт-Петербурге заседания глав правительств стран ЕАЭС.


Александр Лукашенко и Никол Пашинян также обсудили активно обсуждаемую в СМИ ситуацию вокруг предъявления армянской стороной обвинений в адрес генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.


19:10 28/07/2018






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