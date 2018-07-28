Занервничали: Лукашенко поговорил с Пашиняном

Стороны обсудили развитие отношений в торгово-экономической сфере, с удовлетворением отметив рост товарооборота между Беларусью и Арменией. В то же время Александр Лукашенко и Никол Пашинян сошлись во мнении, что в сотрудничестве между странами существует большой незадействованный потенциал, и договорились приложить все усилия для его реализации.





Президент Беларуси и премьер-министр Армении рассмотрели комплекс вопросов, касающихся развития Евразийского экономического союза, в том числе итоги состоявшегося накануне в Санкт-Петербурге заседания глав правительств стран ЕАЭС.









Александр Лукашенко и Никол Пашинян также обсудили активно обсуждаемую в СМИ ситуацию вокруг предъявления армянской стороной обвинений в адрес генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.



