



Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что ситуация с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем не может длиться вечно, пишет gordonua.com

Морено отметил, что ситуация с Ассанжем не может длиться вечно, и власти Эквадора обсудили положение дел с британским правительством. Он добавил, что руководство Эквадора хочет получить гарантии того, что жизнь Ассанжа не будет подвергаться опасности. Ассанж с 2012 года живет на территории посольства Эквадора в Лондоне. Прокуратура Швеции добивалась его экстрадиции по подозрению в изнасиловании двух женщин в 2010 году. Ассанж свою вину отрицал и опасался, что после выдачи шведским властям Стокгольм экстрадирует его в США.





6 февраля 2017 года основатель WikiLeaks призвал следовать решению Организации Объединенных Наций, которая признала ограничение его свободы в связи с угрозой ареста незаконным. 19 мая прокуратура Швеции заявила о снятии с Ассанжа обвинения в изнасиловании. Полиция Великобритании предупредила, что Ассанж будет арестован, если покинет дипмиссию, поскольку ордер на арест не отменен. В январе 2018 года интернет-активист получил гражданство Эквадора. 22 июля СМИ сообщили, что Эквадор и Великобритания завершают переговоры по поводу отказа в предоставлении убежища Ассанжу.



