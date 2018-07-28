Как утверждает киргизская сторона, директор ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» Даниил Урицкий — бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов, приговоренный на родине к пожизненному заключению.





Данияр Усенов. Фото: Reuters





«В ходе встречи Кыргызстан передал ноту, в котором выражает протест нахождению и осуществлению деятельности на территории Беларусь осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Данияра Усенова, что является абсолютно неприемлемым», — говорится в сообщении.





В МИД Кыргызстана с сожалением отметили, что, несмотря на нацеленность киргизской стороны в последние годы на активизацию двустороннего киргизско-белорусского сотрудничества по всем направлениям, взаимное участие в интеграционных объединениях, таких как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, продолжение поддержки официальным Минском деятельности осужденных бывших высокопоставленных чиновников Кыргызстана на территории Беларуси в очередной раз наносит ущебр двусторонним дружественным отношениям, вызывает недовольство со стороны киргизской общественности, ранит чувства родных и близких погибших и пострадавших в ходе событий 7 апреля 2010 года (тогда погибли около 90 человек и около полутора тысяч получили ранения. — Прим. TUT.BY).





Киргизская сторона вновь призывала власти Беларуси изменить свой подход к данной ситуации и выполнять принятые на себя международные обязательства.





Данияр Усенов после событий 2010 года бежал из страны. Он был обвинен в тяжких преступлениях и заочно осужден на пожизненный срок. Информация о том, что Данияр Усенов проживает в Беларуси под именем Даниила Урицкого, впервые появилась в белорусских СМИ в декабре 2017 года.





На открытии 27 июля ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» был представлен директор предприятия — Даниил Урицкий. Журналисты опознали в нем бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова, но оганизаторы мероприятия сообщили, что директор не будет это комментировать.





Корреспондент Nabiny.by все же поговорил с Даниилом Урицким. На вопрос, является ли он на самом деле бывшим премьер-министром Кыргызстана, Урицкий ответил следующее: «У киргизов и спрашивайте».





На дополнительные вопросы Урицкий не захотел отвечать. Однако буквально через минуту он через молодого человека попросил корреспондента вернуться и отложить в сторону камеру и диктофон. Только после этого он согласился говорить. Директор БНБК показал белорусский паспорт на имя Даниила Урицкого. На просьбу опровергнуть информацию, что он является Данияром Усеновым, он отвечал уклончиво. Позже не под диктофонную запись он позволил процитировать себя следующим образом: «Я слышал, что Данияр Усенов, премьер-министр Республики Кыргызстан, умер в 2013 году в Малайзии».





Также напомним, что бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев с семьей бежал из страны и по приглашению президента Александра Лукашенко проживает в Беларуси с 2010 года. Он построил дом в Лебяжьем, получил белорусский паспорт и даже был награжден белорусским орденом Дружбы народов. На родине в отношении экс-президента Кыргызстана было возбуждено несколько уголовных дел, по которым его трижды заочно осудили, он приговорен к пожизненному заключению.



