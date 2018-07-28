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Соцопрос: более 50% белорусов доверяют властям, но считают главной проблемой низкие зарплаты и пенсии

77% граждан Беларуси положительно или нейтрально относятся к Евросоюзу. Таковы данные соцопроса, проведенного проектом «Восточное соседство ЕС» (EU Neighbours East) совместно с ООО «АКТ» в марте−апреле текущего года.

34% белорусов назвали свое отношение к ЕС положительным, 43% — оценивают его как нейтральное. И только 18% заявили о своем отрицательном отношении к Евросоюзу.

При этом, пишет tut.by, половина опрошенных оценивают отношения между Беларусью и ЕС как хорошие и очень хорошие (46% и 4% соответственно).

47% людей в Беларуси доверяют ЕС, точно такой же процент жителей страны доверяет Евразийскому экономическому союзу (47%).

44% граждан открыто признают финансовую поддержку ЕС Беларуси и 48%
считают ее эффективной. Однако более 60% опрошенных убеждено, что Россия в финансовом отношении поддерживает Беларусь больше, чем ЕС.

Большинство (81%) информацию о ЕС получали «из телевизора», 32% — из интернета.

Для большинства опрошенных положительные ассоциации с ЕС связаны с правами человека (67%), свободой религии (69%), свободой СМИ (66%), 62% — с личной свободой и в целом с демократией (64%).

Как следует из опроса, больше всего белорусы доверяют своему правительству — 58%, а не доверяют политическим партиям — 54%. Что же касается соблюдения в стране основных прав и свобод, то ситуацию с соблюдением гендерного равенства положительно оценивают 75% опрошенных, с верховенством права — 66%, с соблюдением прав человека — 60%, свободы СМИ — 55%, независимостью судебной системы — 54%, защитой прав меньшинств — 53%. Выборы в стране считают честными и справедливыми 54% респондентов.

Самыми насущными проблемами в стране белорусы назвали низкие зарплаты и пенсии (60%) и безработицу (55%), а главным приоритетом для себя — мир, безопасность и стабильность (61%).


13:35 28/07/2018






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