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Высадка нелегалов в Испании попала на видео

Издание Daily Mail опубликовало видео, на котором нелегальные мигранты из стран Африки высаживаются на побережье Испании, а затем хаотично разбегаются.

Как видно на видео, примерно 30 человек на надувной лодке подплыли к пляжу недалеко от испанского портового города Альхесирас. После того, как мигранты высадились на берег, они разбежались в разные стороны по пляжу, чтобы сотрудники береговой охраны не смогли их поймать, сообщает telegraf.by

Как пишет издание, за последнюю неделю таким способом на побережье Испании высадились уже более 1600 мигрантов. Отмечается, что мигранты начинают свой путь на побережье Марокко, переплывая Гибралтарский пролив на надувных лодках.


Ранее на этой неделе почти 600 мигрантов попытались проникнуть в испанский анклав Сеуту с территории Марокко. Во время штурма рва и шестиметрового заградительного вала с колючей проволокой 132 человека пострадали.

Напомним, число прибывающих в ЕС нелегалов снизилось вдвое. За первые шесть месяцев текущего года было зафиксировано 60,4 тысяч мигрантов. При этом среди нелегалов в разы выросла популярность испанского маршрута.


13:30 28/07/2018






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