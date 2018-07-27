Белорусы помогут в расследовании взрыва в Зимбабве

Напомним, 23 июня президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва находился в Булавайо, где произносил речь на стадионе «Уайт Сити».





По окончании выступления он направлялся в свою VIP-палатку, когда внезапно в толпе людей, которые были возле него, произошел взрыв.









Сам Мнангагва в результате не пострадал, но ранения получили восемь человек: два вице-президента и несколько министров.





Как рассказали Zimbabwe Independent источники, близкие к расследованию, белорусы прибыли самолетом на прошлой неделе и уже приступили к работе.





По данным источников, их задача – изучить осколки гранаты, которые были собраны на месте взрыва.





Двумя неделями ранее в Зимбабве прибыли также четыре российских эксперта, у которых была примерно та же самая цель, пишет газета.





Таким образом, число зарубежных экспертов, помогающих расследованию взрыва, на данный момент достигло одиннадцати человек.





По данным источников, предпринимаются все возможные меры для того, чтобы установить обстоятельства произошедшего в июне.





«Они хотят выяснить происхождение боеприпаса: когда был изготовлен, где был продан, где хранился – до дня, когда закончил свой путь на «Уайт Сити», – сказали изданию.





«Как они полагают, это может помочь выйти на новых подозреваемых либо связать взрыв с уже задержанными. Но на это уходит больше времени, чем думали изначально».





Как сообщает газета, в официальных источниках подтвердить информацию о прибытии в Зимбабве белорусских баллистиков не удалось, пишет belmir.by

Также издание не смогло получить комментарий в посольстве Беларуси в ЮАР, которое курирует в том числе зимбабвийское направление.



