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"Ситуация с послом близка к скандальной". Что заставило Лукашенко и Путина срочно встретиться?

Политолог Валерий Карбалевич выдвинул версию о причине неожиданного звонка из Кремля.

– 23 июля Владимир Путин звонит Александру Лукашенко и приглашает его на переговоры в Сочи. Месяц назад, 19 июня, президент России приезжал в Минск, здесь было заседание Высшего госсовета Союзного государства, оба руководителя публично выражали полное удовлетворение двусторонними отношениями. Кажется, никаких острых вопросов, которые бы требовали новой немедленной встречи двух лидеров, не существует. И чего вдруг? – отмечает Валерий Карбалевич в колонке на радио "Свобода". – Выскажу версию, что как раз вопрос о новом российском после и заставил руководителей государств срочно встретиться.

Если действительно кандидатура посла стала камнем преткновения и яблоком раздора между союзниками, то здесь очень показательна позиция Москвы. Она заключается в том, чтобы поставить Беларусь перед совершенным фактом. Мол, мы запускаем процедуру назначения посла, и если об этом публично объявлено, то Минску некуда деться, только согласиться, иначе – громкий скандал.

Здесь можно провести аналогию с историей о российской авиабазе на территории Беларуси.


В 2015 году, накануне президентских выборов в Беларуси, появилась информация о том, что правительство России одобрило проект соглашения с Беларусью о размещении на белорусской территории российской военной авиационной базы и передало документ на подпись президенту. После этого Лукашенко выступил с заявлением, что с ним вопрос не согласовывали и он против этого. Авиабаза так и не появилась на белорусской территории.

Нынешняя ситуация с послом близка к скандальной. Удастся ли сторонам урегулировать ее кулуарно, не вытаскивая в политическую плоскость? Скоро узнаем.


11:33 28/07/2018






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