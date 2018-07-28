В 2010 году за организацию беспорядков в тюрьму сел нынешний премьер-министр страны Никол Пашинян. Между тем теперь аналогичная судьба может постичь тех, кто стоял по другую сторону баррикад и был причастен к разгону акции,— экс-президента Роберта Кочаряна и генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова, в 2008 году командовавшего ереванским гарнизоном. Им предъявлены обвинения по статье «Узурпация государственной власти». Сам господин Кочарян говорит о политической подоплеке дела, поясняя, что власти стремятся нейтрализовать оппонентов перед досрочными парламентскими выборами.









В четверг бывший президент Армении (1998–2008) Роберт Кочарян был вызван в Специальную следственную службу страны в качестве свидетеля по «делу 1 марта». Там следователь сообщил политику, что он получил статус обвиняемого. В пятницу обвиняемым стал и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, командовавший во время мартовских событий 2008 года ереванским гарнизоном. Тогда оппозиция не согласилась с результатами президентских выборов, по итогам которых победу одержал занимавший пост премьер-министра Серж Саргсян, и вывела людей на улицы Еревана. Власти прибегли к силовому разгону демонстрантов, в результате чего погибли десять человек, около двухсот получили ранения.





Роберт Кочарян и Юрий Хачатуров (а также, например, экс-министр обороны Микаел Арутюнян) проходят по ст. 300.1 Уголовного кодекса Армении. В ней говорится о лишении свободы на срок от 10 до 15 лет за узурпацию власти, то есть «действия, направленные на насильственный захват государственной власти или насильственное ее удержание в нарушение конституции».





Отметим, что по делу о событиях десятилетней давности еще в январе 2010 года был приговорен к семи годам лишения свободы нынешний руководитель Армении премьер-министр Никол Пашинян. Он был одним из видных деятелей в команде лидера тогдашних протестов, экс-президента Левона Тер-Петросяна (1991–1998), который был признан проигравшим на выборах-2008. После разгона акций протеста господин Пашинян был объявлен в розыск и сдался правоохранительным органам летом 2009 года. Его осудили за организацию в рамках группы лиц массовых беспорядков. Но в мае 2011 года, после начала президентом Сержем Саргсяном процесса политического диалога с Левоном Тер-Петросяном, Никол Пашинян и другие осужденные по мартовским событиям 2008 года были амнистированы.





Судебное преследование Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова может стать прецедентом. Хачатуров, по данным “Ъ”, обладает дипломатическим паспортом. А в Соглашении о правовом статусе ОДКБ указано, что генсек — это международный служащий, пользующийся «привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года» (в ней записано понятие дипломатического иммунитета). Как заверил в пятницу «РИА Новости» Мигран Погосян, защищающий в суде генсека ОДКБ, иммунитета господина Хачатурова может лишить только совет организации, а он «не собрался, и никакого легитимного решения по этому поводу нет». Между тем, в соглашении о правовом статусе ОДКБ содержится оговорка: иммунитет действует, если генсек «не является гражданином государства пребывания». Юрий Хачатуров же гражданин Армении.





Тем временем Роберт Кочарян (как и другие экс-президенты Армении), согласно конституции, «не может подвергаться преследованию и привлекаться к ответственности за действия, обусловленные его статусом». Впрочем, премьер-министр Пашинян заявил журналистам: «Не думаю, что кто-либо, в том числе и Роберт Кочарян, обладает абсолютным иммунитетом по конституции Армении, на случай если выяснится, что для предъявления ему обвинения есть все основания», пишет ca-news.org

Комментируя уголовное дело в эфире телеканала «Еркир Медиа», Роберт Кочарян назвал его политически мотивированным. По мнению экс-президента, главная цель новых властей — нейтрализация оппонентов перед досрочными парламентскими выборами, которые должны состояться до мая 2019 года. В оппозиционной Республиканской партии Армении заявили об угрозе демократическому развитию страны и ударе по процессу построения полноценного правового государства.





Генсек ОДКБ также заявил в пятницу журналистам, что не признает себя виновным. Тем временем источник, близкий к структурам ОДКБ, в разговоре с “Ъ” не исключил, что речь может идти о «попытке очернить Юрия Хачатурова, которая была инспирирована внерегиональными игроками с целью нанесения удара по репутации организации». Другой собеседник “Ъ”, информированный о внутренних процессах в организации, посетовал, что «новые армянские власти повели себя непрофессионально, не предупредив партнеров по ОДКБ, что генсеку могут быть предъявлены обвинения и что, возможно, ему стоит на время следствия сложить полномочия». «Это плохо скажется на имидже организации»,— отметил он.





Так или иначе, как заявил “Ъ” научный сотрудник Института Кавказа (Ереван) Грант Микаелян, в армянском обществе сейчас есть запрос на осуждение виновных в разгоне манифестации 2008 года. Он предположил, что арест Роберта Кочаряна не будет иметь для Армении каких-либо внешнеполитических последствий. Между тем к последствиям внутриполитическим эксперт отнес возможность формирования в стране традиции уголовного преследования бывших лидеров государств — «такой, какая уже укоренилась в ряде стран, например Франции, Южной Корее и Израиле». Собеседник “Ъ” предположил, что следствие займется и Сержем Саргсяном — победителем спровоцировавших акцию протеста выборов 2008 года, который в апреле этого года ушел из большой политики под давлением участников уличных протестов во главе с Николом Пашиняном. Впрочем, эксперт считает, что господин Саргсян все же не будет осужден. Политтехнолог Виген Акопян также уверен, что «сейчас цель — Роберт Кочарян, он крупная рыба, которая удовлетворит потребности общества в наказании виновных за события 2008 года».









Что же касается Юрия Хачатурова, то политолог Аркадий Дубнов не сомневается, что ему придется оставить свой нынешний пост. «Скандал ставит под удар репутацию ОДКБ и имидж глав государств—членов организации, утвердивших Хачатурова в должности»,— заявил “Ъ” эксперт. Он отметил, что «сам факт добровольного приезда Кочаряна и Хачатурова из-за границы в Армению для дачи показаний — это прецедент для постсоветского пространства, что достойно уважения». После этого господин Дубнов, впрочем, добавил: «Не исключаю, что экс-президент и генсек ОДКБ просто не осознавали всю серьезность ситуации, не учуяли атмосферу».



