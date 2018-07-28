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Суздальцев: Путин выдвинул Лукашенко условие сохранения независимости Беларуси

Эксперты раскрыли неизвестные детали встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает Rzeczpospolita.

«Лукашенко говорил об экономических проблемах. Попросил, чтобы Россия профинансировала часть внешнего долга Белоруссии. Путин ответил, что все можно уладить, но только если будут проведены конкретные шаги для дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства и Беларусь поддержит эти шаги», – сказал профессор Андрей Суздальцев из московской ВШЭ, передает «ИноСМИ».

По его словам, на следующей встрече двух лидеров в Сочи Путин собирается услышать от Лукашенко заявление о дальнейшей интеграции.

«В противном случае, без экономической помощи России государственность Беларуси не имеет шансов на существование», – отметил Суздальцев, который ранее жил в Минске и подобных речей не произносил.
09:20 28/07/2018






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