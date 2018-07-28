«Лукашенко говорил об экономических проблемах. Попросил, чтобы Россия профинансировала часть внешнего долга Белоруссии. Путин ответил, что все можно уладить, но только если будут проведены конкретные шаги для дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства и Беларусь поддержит эти шаги», – сказал профессор Андрей Суздальцев из московской ВШЭ, передает «ИноСМИ».





По его словам, на следующей встрече двух лидеров в Сочи Путин собирается услышать от Лукашенко заявление о дальнейшей интеграции.





«В противном случае, без экономической помощи России государственность Беларуси не имеет шансов на существование», – отметил Суздальцев, который ранее жил в Минске и подобных речей не произносил.