Блогер и член ОГП Александр Кабанов сообщил, что у милиции есть постановление на обыск квартиры Сергея Петрухина. Активист считает, что технику Петрухина конфискуют.





Милиция опечатала квартиру Сергея Петрухина. Фото – Александр Кабанов





По мнению Кабанова, задержание – месть со стороны майора Николая Рабушко.





Майор зимой вез Кабанова и Петрухина в суд, три часа держал их в автозаке, где было очень холодно, «где-то под 27 градусов мороза». Петрухин недавно рассказал о происшествии в соцсетях, писал, «так даже фашисты не делают». Также Петрухин требовал у прокуратуры провести проверку этого факта, Кабанов поднимал этот вопрос на встрече с помощником Александра Лукашенко по Брестской области.





Александр Кабанов добавил, что милиция хочет сломать блогеров.





«Это все связано с тем, чтобы не дать возможности нам выходить в эфир, – заявляет Кабанов. – Но вы нас не сломите».





Правозащитник Роман Кисляк заявил, что не исключает, что задержание Сергея Петрухина может быть превентивным перед массовыми гуляниями на День города в Бресте, которые проходят 28-29 июля.





«Он был задержан и доставлен в Ленинский РОВД.



Основание для задержания, по какому делу он задержан, мне отказались сообщить. После получаса ожидания меня фактически вытолкнули из здания РОВД», – заявил Кисляк. Основание для задержания, по какому делу он задержан, мне отказались сообщить. После получаса ожидания меня фактически вытолкнули из здания РОВД», – заявил Кисляк.





Блогер Сергей Петрухин известен своей активной позицией в деле строительства аккумуляторного завода в Бресте. Он участвовал и освещал протесты, которые проходят в Бресте уже полгода.





Несколько дней назад стало известно, что против Сергея Петрухина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Беларуси («Оскорбление»). Санкция статьи предусматривает штраф, либо исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет. Сам Петрухин ранее заявил, что не знает, кого он оскорбил, но видеоблогер не сомневается, что таким образом власти мстят за его антикоррупционные расследования.







12 мая сотрудники милиции провели обыск в квартире Петрухина, во время которого забрали компьютер, планшет, фотоаппарат и телефон. Эти вещи ему не вернули до сих пор, 12 мая сотрудники милиции провели обыск в квартире Петрухина, во время которого забрали компьютер, планшет, фотоаппарат и телефон. Эти вещи ему не вернули до сих пор, передает belsat.eu



