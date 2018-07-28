Как Гомель готовили к визиту Лукашенко, который не состоялся

Настолько активно, что появляется даже желание подвести некоторые итоги. Тем более, что много свидетельств и фактов настоящего рвения местных служб появилось в самый последний момент и до этого в СМИ не освещалось.





Слухи о том, что открытие новых корпусов детской больницы на Жарковского должен посетить сам президент в Гомеле появились в конце прошлой недели. Однако передавались, что называется, из уст в уста. Первые осязаемые свидетельства предстоящего визита общественность получила во вторник, 24 июля.





Напомним, тогда «Сильные новости», основываясь на информации читателей, проживающих на центральных улицах города, сообщили, что людям начали приходить письменные предупреждения о том, как надо вести себя в день приезда высокого гостя, то бишь, 27-го июля в пятницу. Строго-настрого приписывалось не открывать окна, да и вообще не подходить к ним.









Масла в огонь подлила и городская ГАИ, которая, через сайт Горисполкома, предупредила граждан о предстоящих проблемах.





В частности, их призывали «набраться терпения» и перетерпеть будущие ограничения движения по улице Советской. Правда, когда именно придется терпеть, в какой день и с какого времени по какое, никто не предупреждал. Люди сами сделали нужные выводы: объявят об ограничениях тогда, когда и введут, а введут — когда приедет. В частности, их призывали «набраться терпения» и перетерпеть будущие ограничения движения по улице Советской. Правда, когда именно придется терпеть, в какой день и с какого времени по какое, никто не предупреждал. Люди сами сделали нужные выводы: объявят об ограничениях тогда, когда и введут, а введут — когда приедет.





В этот же день чрезвычайно занимательный сюжет показал телеканал «Белсат». В нем фигурировали чрезвычайно занимательные видеокадры того, как гомельские коммунальники старательно откачивают воду с... луж. Рабочие меняют на улицах плитку, женщины в спецовках выковыривают из дорог траву. «Едет президент наш... Стараемся!», — не особо скрываясь говорит на камеру один из работников. Прохожие выдают комментарии разной степени политкорректности.









К этому моменту в городе уже действительно наблюдался реальный «движ». Ползли слухи, что в программе президента посещение детской больницы, а также завода «Гомсельмаш». Не так о госСМИ отчаянно трубили, что там, по поручению Александра Лукашенко, уже создали суперкомбайн. Вполне возможно, заказчик хотел на изделие взглянуть — мы этого уже не узнаем.





Ситуация несколько разрядилась в среду. В этот день после обеда стало известно, что прибытие первого лица в город над Сожем отменяется. Собственно говоря, ни до, ни после этого момента, ни сейчас, никаких официальных сообщений о президентских планах не было. Люди жили слухами, а СМИ оперировали инсайдами. Однако в среду градус напряжения среди уличных рабочих спал достаточно заметно. Казалось, можно теперь плитку укладывать и не бегом, а в привычном темпе.





Гром грянул в четверг, 26-го июля. Еще в первой половине дня некоторые СМИ сообщили, что приезд Лукашенко все же ожидается. Чуть позднее, по своим каналам, подтвердить эту информацию удалось и «Сильным новостям». Впрочем, для того, чтобы догадаться об очередном изменении планов верховного главнокомандующего, не нужно было быть семи пядей во лбу. Едва расслабившиеся гомельские чиновники и сотрудники различных ведомств были вынуждены, что называется, включиться в борьбу не на шутку.





Местная газета «Гомельские ведомости», не упоминая, зачем и к чему это делается, рассказала (и показала), какую красивую тротуарную плиточку выложили по Советской и как эту же улицу и площадь Ленина украсили свежими туями в массивных вазонах.





К слову, уже положенную или имеющуюся во многих местах плитку бордового цвета коммунальщики в этот день бодро красили... в более бордовый цвет.





Много поступало информации о том, что Гомель наводнили службы безопасности всех калибров. Так, днем над центром был замечен делавший облет вертолет.





А жители Якубовки, где неподалеку располагается вертолетная площадка, сообщили «Сильным новостям», что у них изымают охотничьи ружья с обещанием вернуть, «послезавтра, когда все закончится».





К слову сказать, в четверг уже никто не сомневался, что все — серьезно и Александр Лукашенко в Гомель все же приедет. Собственно говоря, в город уже даже приехал его кортеж. Так, корреспондент Радио «Свобода» запечатлел возле детской больницы на Жарковского президентский «Майбах» без номеров, несколько черных машин с тонированными окнами и автомобили Госавтоинспекции с гербами страны на дверях. Более внушительных свидетельств будущего визита было сложно и представить.





Город замер.





Замер для того, чтобы проснуться в пятницу и ждать: что же будет? Начиная с семи утра сегодняшнего дня наши читатели многократно сообщали об огромном количестве милиции и «людей в штатском» на центральных улицах. Напомним, всю неделю по городу ходили слухи, что после больницы президент отправится на «Гомсельмаш» — так вот, пришли свидетельства и оттуда: перед началом смены на проходной образовалась огромная очередь из не имевших возможности попасть на рабочие места сотрудников. По всей видимости, работала служба безопасности.





Одним словом, напряжение росло.





Однако сразу после девяти утра вдруг.. попустило.





Рассосалась очередь на «Гомсельмаше». Отключился фонтан на площади Ленина. Куда-то ушли милиционеры и в целом на улицах стало как-то малолюдно — обычных людей в штатском тоже стало намного меньше. Группы мужчин с автомобилями начали снимать навешанные накануне на Жарковского подвесные клумбы...





И все поняли: он не приедет. А потом и узнали это точно. Окна можно не закрывать, ружья отдадут чуть раньше, а лужи, если образуются, высохнут сами. Жизнь продолжается. В заметно обновленном городе, пишет gomel.today



