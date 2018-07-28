По словам митрополита, делегации Вселенского патриархата во время визитов в другие автокефальные православные церкви "официально информировали их о решении Вселенского Патриархата, и обращались с просьбой, чтобы они согласились объединиться в этой процедуре".





«Это первая часть имплементации, которая уже началась и мы всегда, мы этого не скрываем, открыто принимаем тех, кто посещает также Его Святейшество для обсуждения следующего шага», - добавил Эммануил.





Делегация Константинопольского патриархата передала Порошенко послание Варфоломея, в котором он говорит, что Константинопольская церковь взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины.





Ранее в Константинопольском патриархате заявляли, что Варфоломей в вопросе предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви намерен координировать свои действия с другими поместными церквями мира.