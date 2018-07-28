Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Они уходят. Начался первый этап имплементации томоса для Украинско православной церкви

Представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил заявил, что началась первая часть имплементации томоса о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Об этом он сказал на во время встречи с президентом Петром Порошенко в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам митрополита, делегации Вселенского патриархата во время визитов в другие автокефальные православные церкви "официально информировали их о решении Вселенского Патриархата, и обращались с просьбой, чтобы они согласились объединиться в этой процедуре".

«Это первая часть имплементации, которая уже началась и мы всегда, мы этого не скрываем, открыто принимаем тех, кто посещает также Его Святейшество для обсуждения следующего шага», - добавил Эммануил.

Делегация Константинопольского патриархата передала Порошенко послание Варфоломея, в котором он говорит, что Константинопольская церковь взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины.

Ранее в Константинопольском патриархате заявляли, что Варфоломей в вопросе предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви намерен координировать свои действия с другими поместными церквями мира.
08:04 28/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё