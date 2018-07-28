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Арестован экс-президент Армении

В Армении суд принял решение об аресте бывшего президента республики Роберта Кочаряна.

Арестован экс-президент Армении
Кочарян, который возглавлял Армению в 1998-2008 годы, обвиняется в попытке свержения конституционного строя в марте 2008 года, когда его союзник Серж Сарксян был избран президентом.

В феврале-марте 2008 года оппозиция организовывала акции протеста, стремясь доказать, что большинство голосов избирателей получил оппозиционный кандидат Левон Тер-Петросян. Протесты были жестоко подавлены, 10 человек погибли. Конституционный суд Армении подтвердил официальные результаты выборов.

Один из адвокатов Кочаряна отказался предоставить дополнительную информацию об аресте, сославшись на тайну следствия. Он указал, что защита Кочаряна готовится обжаловать решение суда. Сам Кочарян заявил, что обвинения в его адрес – сфабрикованы и имеют политическую подоплеку.

Арест Кочаряна последовал через три месяца после смены власти в Армении, ставшей результатом массовых протестов против коррупции. Тогда к власти пришел Никол Пашинян, который в июне 2009 года был заключен в тюрьму за участие в протестах 2008 года.

Представитель Госдепартамента США заявил в пятницу: «Соединенные Штаты постоянно призывают власти Армении провести серьезное, достоверное и независимое расследование этих событий».
07:43 28/07/2018






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