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Белорусский блогер Влад Мага опубликовал видео из поездки в Нагорный Карабах. После нее ему стали угрожать

27 июля белорусский видеоблогер с армянскими корнями Владислав Мовсесов (он же – Влад Мага) опубликовал получасовое видео из своей поездки в Нагорный Карабах.

В видео блогер рассказывает, что имеет карабахские корни и пытался найти в Карабахе родственников. Мужчина также признается, что фамилия его предков звучала как Мовсесян.

«Это популярная здесь фамилия – возможно, потому найти никого не удалось», – добавил блогер.

На кадрах видно, что во время поездки в Карабах к рюкзаку Мовсесова был прикреплен официальный белорусский флаг.

14 июля Мага заявил, что его жизнь может быть в опасности. По его словам, Азербайджан объявил его в розыск. После этого блогер выехал в Армению.
В новом видео, между прочим, Влад рассказывает, что армянские власти выделили ему квартиру, сообщает Белсат.


22:38 27/07/2018






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