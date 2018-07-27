В видео блогер рассказывает, что имеет карабахские корни и пытался найти в Карабахе родственников. Мужчина также признается, что фамилия его предков звучала как Мовсесян.





«Это популярная здесь фамилия – возможно, потому найти никого не удалось», – добавил блогер.





На кадрах видно, что во время поездки в Карабах к рюкзаку Мовсесова был прикреплен официальный белорусский флаг.





14 июля Мага заявил, что его жизнь может быть в опасности. По его словам, Азербайджан объявил его в розыск. После этого блогер выехал в Армению.