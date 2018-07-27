Пришло время поддержать профсоюз РЭП!

Как сообщалось ранее, 24 июля состоялось собрание инициативной группы. Обсуждено и принято Совместное заявление общественных объединений, движений и инициатив, учреждений, граждан Республики Беларусь в связи с репрессиями в отношении лидеров Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности.









СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ





общественных объединений, движений и инициатив, учреждений, граждан Республики Беларусь

в связи с репрессиями в отношении лидеров Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности





Власти Беларуси продолжают наступление на основные гражданские права населения. Как известно, в 2017 году было возбуждено уголовное дело по так называемому «делу профсоюза РЭП» - обвинению лидеров независимого Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и Игоря Комлика в неуплате налогов за 2011-й год. Несмотря на очевидную надуманность обвинения, дело передано в суд, и на 30 июля 2018 года назначено первое судебное заседание.





В этой связи МЫ ЗАЯВЛЯЕМ,





что уголовное преследование лидеров Профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика имеет очевидный политически мотивированный характер, направлено на удушение независимого профсоюзного движения, необоснованное ущемление права людей на свободу ассоциаций, создание профсоюзов и вступление в них для защиты своих интересов.





Указанные действия в отношении лидеров Профсоюза РЭП мы расцениваем как месть властей за их активные и эффективные действия по защите социально-экономических прав граждан Республики Беларусь. Профсоюз РЭП принципиально и последовательно поддерживает людей при нарушении их гражданских прав, твёрдо стоит на защите трудящихся. Скандально известный “Декрет о тунеядцах” был отменен благодаря мощному противодействию народа, и именно Профсоюз РЭП взял на себя основную нагрузку по защите пострадавших от действий властей.





Мы обращаемся к гражданам Беларуси и в качестве ответа на преследования властей объявляем о начале совместной кампании по привлечению в Профсоюз РЭП новых членов. Мы призываем лидеров и членов общественных объединений, движений и инициатив, учреждений и людей труда вступать в Профсоюз РЭП. Именно такие наши совместные действия станут достойным и эффективным ответом на репрессии властей в отношении независимого Профсоюза РЭП.





Мы призываем международные профсоюзные, правозащитные организации уделить пристальное внимание ходу судебного разбирательства над Геннадием Федыничем и Игорем Комликом и выразить свою позицию в отношении неправомерного преследования профсоюзных активистов.





Профсоюз РЭП помогал нам, пришло время поддержать Профсоюз РЭП!





ВНИМАНИЕ! Все организации, движения и инициативы, всех граждан, кто готов и желает поддержать Профсоюз РЭП в это непростое для него время, призываем присоединиться к "Совместному заявлению...", а граждан - вступать в профсоюз РЭП.





Пикет в поддержку РЭПа в Тбилиси весной 2018 года





Организации и физические лица, которые готовы присоединиться к "Совместному заявлению...", могут сделать это, заполнив простые формы по ссылкам:









Алгоритм вступления в Профсоюз РЭП изложен здесь.





Ответим на репрессии солидарностью и сплочением!



