



«Нам предстоит обсудить повышение качества идеологической работы по отношению к людям. Невозможно применять какие-то шаблоны в той или иной ситуации. Только индивидуальный подход, обязательно с учетом позиции каждого человека, коллектива, организации, региона, — сказал Владимир Жевняк. — Нужно перейти от воздействия на аудиторию к взаимодействию с ней. Тогда может быть положительный результат».





Он отметил активную позицию граждан, которые стали более заинтересованными в том, что происходит на родном предприятии, во дворе, населенном пункте, районе, стране.





«Человек сегодня хочет не получать какие-то установки, а влиять на принятие решений, получать информацию о том, как они принимаются и реализуются. Ему небезразлично, в каком районе он живет, на каком предприятии работает», — пояснил Владимир Жевняк.





Семинар-практикум идеологических работников Минской области проходит сегодня на базе ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» в Фаниполе, пишет Наша нива.



