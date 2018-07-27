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Главный идеолог Беларуси: Человек хочет не получать установки, а влиять на принятие решений

В идеологической работе нужно переходить от воздействия на аудиторию к взаимодействию с ней. Такое мнение высказал сегодня заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк на семинаре-практикуме идеологических работников Минской области, передает БЕЛТА.


«Нам предстоит обсудить повышение качества идеологической работы по отношению к людям. Невозможно применять какие-то шаблоны в той или иной ситуации. Только индивидуальный подход, обязательно с учетом позиции каждого человека, коллектива, организации, региона, — сказал Владимир Жевняк. — Нужно перейти от воздействия на аудиторию к взаимодействию с ней. Тогда может быть положительный результат».

Он отметил активную позицию граждан, которые стали более заинтересованными в том, что происходит на родном предприятии, во дворе, населенном пункте, районе, стране.

«Человек сегодня хочет не получать какие-то установки, а влиять на принятие решений, получать информацию о том, как они принимаются и реализуются. Ему небезразлично, в каком районе он живет, на каком предприятии работает», — пояснил Владимир Жевняк.

Семинар-практикум идеологических работников Минской области проходит сегодня на базе ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» в Фаниполе, пишет Наша нива.


18:46 27/07/2018






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