Павел Белоус получил премию имени Виктора Ивашкевича





Основатель «Арт Усадьбы» и магазина symbal.by Павел Белоус получил награду за организацию митинга-концерта «Праздник Независимости» 25 марта 2018 года в рамках празднования сотой годовщины провозглашения БНР.





«Естественно, мне очень приятно, но то, что удалось провести в этом году «Праздник Независимости» – это наша общая заслуга. Поэтому премия – такая коллективная награда всем, кто был причастен. Особая благодарность Партии БНФ и ее председателю Григорию Костусеву, который помогал во многих организационных вопросах», – сказал belsat.e u Белоус.





Он подчеркнул, что особое значение для него имеет памятный знак именно имени Виктора Ивашкевича, который стоял во главе многих уличных акций в 90-е годы.





«Мы уже думаем над местом и форматом празднования следующей годовщины БНР. Ищем партнеров и спонсоров. Хочется провести праздник как минимум не хуже, а даже лучше, чем в прошлом году. Формула удачного праздника для нас проста: максимальное количество участников и минимальная – задержаний», – поделился планами Павел Белоус.





Кроме него, в шорт-лист номинантов премии Ивашкевича в этом году попали: сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец – за организацию Обороны Куропат и координацию общественной вахты протеста против открытия ресторана «Поедем, поедим»; «Борец и плотник» Дмитрий Дашкевич – за акцию «Ночь расстрелянных поэтов» 29 октября 2017 года в Куропатах в память о представителях белорусской интеллигенции, убитых большевиками; правозащитник из Бреста Роман Кисляк – за серию акций в рамках кампании против строительства под Брестом аккумуляторного завода, что угрожает окружающей среде, а также член Сейма Партии БНФ Витольд Ашурок из Березовки (Лидчина) – за возложение к памятнику Ленину венка из колючей проволокой и надписью «Гори в аду, палач».





Памятный знак имени Виктора Ивашкевича был основан Партией БНФ в память о выдающемся политике, организаторе многих демонстраций и шествий, ушедшего из жизни в 2013 году. В этом году награда была вручена в пятый раз.







