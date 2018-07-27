В МИД Беларуси не опровергают, но и не подтверждают факт того, что агреман (получение предварительного согласия) на назначение Бабича российским послом в Минске нашим внешнеполитическим ведомством уже получен.





Почему вокруг назначения нового посла России в Беларуси столько таинственности? Может ли белорусская сторона отказаться принимать Михаила Бабича в качестве посла? Чем Бабич так опасен, что принимать его в качестве посла отказалась Украина в 2016 году? Что стоит за желанием Москвы назначить российским послом в Беларуси не кадрового дипломата, а политического назначенца?









белорусский политолог Валерий Карбалевич и по телефону из Киева — директор Института мировой политики Евгений Магда. На эти и другие вопросы в прямом эфире Еврорадио отвечаюти по телефону из Киева —



