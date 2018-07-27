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Что изменится в белорусско-российских отношениях с назначением послом Бабича? Прогнозируют эксперты

Слухи о том, что новым послом России в Беларуси планируют назначить Михаила Бабича, появились несколько недель назад. Но официального подтверждения этому нет по сей день.

Что изменится в белорусско-российских отношениях с назначением послом Бабича? Прогнозируют эксперты
В МИД Беларуси не опровергают, но и не подтверждают факт того, что агреман (получение предварительного согласия) на назначение Бабича российским послом в Минске нашим внешнеполитическим ведомством уже получен.

Почему вокруг назначения нового посла России в Беларуси столько таинственности? Может ли белорусская сторона отказаться принимать Михаила Бабича в качестве посла? Чем Бабич так опасен, что принимать его в качестве посла отказалась Украина в 2016 году? Что стоит за желанием Москвы назначить российским послом в Беларуси не кадрового дипломата, а политического назначенца?


На эти и другие вопросы в прямом эфире Еврорадио отвечают белорусский политолог Валерий Карбалевич и по телефону из Киева — директор Института мировой политики Евгений Магда.


17:45 27/07/2018






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