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Генсека ОДКБ обвинили в свержении конституционного строя в Армении

Специальная следственная служба Армении попросила суд арестовать генерал-полковника Юрия Хачатурова, с 2017 года занимающего пост генсека Организации Договора о коллективной безопасности.

В Ереванский городской суд направлено ходатайство об аресте генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, генерал-полковника армянской армии Юрия Хачатурова, сообщает пресс-служба Специальной следственной службы Армении.

В сообщении ведомства отмечается, что 26 июля Хачатурову было предъявлено обвинение в свержении совместно с другими лицами 1 марта 2008 года конституционного строя Армении, передает РБК.

«На основе сопоставления доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1–2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй Республики Армения», — говорится в сообщении Специальной следственной службы.

По данным агентства Panarmenian.net, 26 июля Хачатуров был вызван на допрос в качестве свидетеля в рамках дела о массовых беспорядках в Ереване 1 марта 2008 года. 


Аналогичное обвинение ранее было предъявлено экс-президенту Армении Роберту Кочаряну. В соответствии с Уголовным кодексом Армении обоим обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

В 2008 году оппозиция во главе с Левоном Тер-Петросяном, проигравшим выборы президента 19 февраля того же года, проводила в Армении митинги, протестуя против неверно, по их данным, подведенных итогов голосования и допущенных в ходе выборов нарушений. 

Акции протеста 1–2 марта 2008 года вылились в столкновения митингующих с силовиками. В результате стычек погибли десять человек (в том числе двое полицейских), свыше 200 были ранены.

Хачатуров в 2008 году командовал частями ереванского гарнизона и был заместителем министра обороны Армении.

15:49 27/07/2018






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