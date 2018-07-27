







Напмоним, ранее Петрухин получил повестку в Брестский межрайонный следственный комитет, где против него возбуждено уголовное дело за оскорбление. Однако никаких процессуальных действий с блоггером пока не проводили. Он не знает, в чем конкретно его обвиняют.









Как полагает Александр Кабанов, задержание Петрухина - месть со стороны майора Николая Рябушко.









Майор зимой вез Кабанова и Петрухина в суд, три часа держал их в автозаке, где было очень холодно, «где-то под 27 градусов мороза».





Петрухин недавно рассказал о происшедшем в соцсетях, написав, что «так даже фашисты не делают». Также Петрухин требовал в прокуратуре привести проверку этого факта, а Кабанов поднимал этот вопрос на встрече с помощником Лукашенко по Брестской области.