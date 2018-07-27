Вооружен и особо опасен? Блогера Петрухина задерживал ОМОН с автоматами
Как уже сообщал "Белорусский партизан", сегодня блогера Сергея Петрухина задержала милиция. По словам Александра Кабанова, его коллегу задержали во дворе собственного дома.
Как уточняет радио Свабода, на задержании присутствовало не менее шесть милиционеров, в том числе с автоматическим оружием.
Напмоним, ранее Петрухин получил повестку в Брестский межрайонный следственный комитет, где против него возбуждено уголовное дело за оскорбление. Однако никаких процессуальных действий с блоггером пока не проводили. Он не знает, в чем конкретно его обвиняют.
Как полагает Александр Кабанов, задержание Петрухина - месть со стороны майора Николая Рябушко.
Майор зимой вез Кабанова и Петрухина в суд, три часа держал их в автозаке, где было очень холодно, «где-то под 27 градусов мороза».
Петрухин недавно рассказал о происшедшем в соцсетях, написав, что «так даже фашисты не делают». Также Петрухин требовал в прокуратуре привести проверку этого факта, а Кабанов поднимал этот вопрос на встрече с помощником Лукашенко по Брестской области.
15:37 27/07/2018
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