Со ссылкой на сопредседателя движения "Гражданская согласие" Евгения Константинова "Регнум" сообщает , что Лановенко избили 21 июня недалеко от столичного торгового центра "Момо". Причина нападения — майка с символикой "ДНР".





"Сотрясение, сломана орбита глаза, сломан нос, осколок чуть не попал в мозг, возможно, нужна будет операция. Первоначально милиция отказалась возбуждать уголовное дело, но вчера почему-то решила передать дело в Следственный комитет", — пишет на своей странице в Фейсбуке Евгений Константинов.









Впервые имя Сергея Лановенко прозвучало в начале февраля 2017 года, после того, как 4 февраля сторонники "русского мира" провели на площади Независимости в центре Минска несанкционированный пикет, видео с которого опубликовали в соцсетях, передает Еврорадио





В акции приняли участие шесть человек — сторонники незарегистрированной организации "НОД-Беларусь" (НОД — национально-освободительное движение). Среди них — и Сергей Лановенко. За нарушение правил проведения массовых мероприятий каждый участник пикета был оштрафован на 690 рублей.





В РУВД Заводского района Минска объясняют, что не могут не принять заявление от потерпевшего — не имеют такого права согласно законодательству. Но поступало ли заявление по факту избиения Лановенко, сказать сложно:





"У нас до 70 заявлений в сутки бывает, а иногда и больше, — отвечает Еврорадио начальник криминальной милиции РОВД Заводского района столицы Виталий Капилевич. — Поэтому, что конкретно с этой фамилией связано... Ни о чём [эта фамилия] не говорит".





— Вы, может, слышали об этой ситуации хоть что-то?





— Нет.





Ничего не знают об избиении Лановенко и в управлении Следственного комитета по Минску.





"В производстве у подразделений Следственного комитета по городу Минску нет уголовных дел и материалов проверок касательно вышеупомянутого гражданина", — отвечает на вопрос Еврорадио официальный представитель управления СК по Минску Марина Дранькова.





Автор статьи на "Регнум", якобы предвидя такие ответы, заранее заявляет: "Вполне вероятно, власти Беларуси попытаются представить произошедшее, как какое-нибудь мелкое хулиганство".





Действительно ли Сергея Лановенко избили? Связаться с самим "потерпевшим" Еврорадио не удалось. Нет его комментариев и в статье на "Регнум", что не мешает его автору, некоему Изоту Якубене, писать что "Избиение Лановенко после "дела регнумовцев" означает переход этнического национализма, которому власти всячески способствовали политикой белорусизации, от ненасильственных методов давления и запугивания к открытому террору".