Павел Усов: Путин готовит Лукашенко ультиматум

Москва предлагает Минску в качестве своего посла Михаила Бабича.





В последние годы 77-летний российский дипломат Александр Суриков не был особенно активным, поэтому Кремль предлагает нового человека на должность посла в Минске, говорит Павел Усов в интервью PolskieRadio.pl (перевод: БП)





Кандидат на должность в Минске Михаил Бабич был представителем президента в одном из восьми федеральных округов Приволжском на юге России (в том числе в Татарстане и Башкирии), ранее он был премьер-министром Чечни во время войны, служил в КГБ и ФСБ. В последнее время, однако, у него были некоторые проблемы с коррупцией - и это связано с переводом его на другую работу, полагает Павел Усов.





Украина не согласилась с кандидатурой Бабича, когда в 2016 году была предложена его кандидатура в качестве посла в Киеве. Критики этой идеи в Украине отметили, в частности, что в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации он поддерживает аннексию Крыма.









- В Беларусь Россия посылает довольно одиозного посла, вышедшего из силовых структур. Его биография побуждает многих говорить, что Россия может оказывать через него давление на Беларусь. Как вы это интерпретируете, можем ли мы сделать какие-либо выводы, основанные на этом назначении?





- Похоже, что основной причиной отставки нынешнего посла Александра Сурикова является возраст, ему 77 лет. Он находится в Беларуси уже 10 лет, начиная с 2007 года. Некоторое время он был менее активным.





Посол России в постсоветских странах не просто представитель Москвы в данной стране. Это человек, который должен оказывать давление на местную политическую элиту. Это элемент политического геймплея. И сегодня, что нужно подчеркнуть, посол в таких странах - он также является актером гибридной войны. Поэтому Кремль решил сменить посла на более радикального и сурового в своих заявлениях. Михаил Бабич должен быть таким.





Это человек, связанный с группой так называемых силовиков. Он является представителем блока специальных служб. Он был премьер-министром Чечни во время войны. Затем он был представителем Путина в Приволжском федеральном округе (один из восьми в России). У него особые отношения с Путиным, он входит в группу людей, которые в определенном с сле принимают решение о внутренней политике в России. Однако это также связано с коррупционными скандалами. И это было одной из причин ухода его с предыдущей работы.





Во-первых, Путин хотел отправить его в Украину, но Киев отказался от такого подарка. В настоящее время Бабич должен быть отправлен в Беларусь. Что это значит для Беларуси? Подход к Беларуси радикально изменится.





- Радикально?





На мой взгляд, да. Бабич - это не тот тип дипломата, который должен разрешать споры и не допускать конфронтации между государствами. Он должен провоцировать, создавать условия, в которых эти конфликты будут по-прежнему появляться. Он должен раздражать белорусские власти и доносить до белорусских элит четкие сигналы, что ожидает от них Москва.





Помимо формальной деятельности, будет и неформальная, связанная с поддержкой различных пророссийских групп, так называемых представителей "русского мира" в Беларуси. Это такие организации, как Румол, Фонд «Русский мир» (он открыл свои представительства в Бресте и Гомеле), а также Фонд Горчакова (организация конференций и семинаров).





Здесь и православная церковь в Беларуси, и Россотрудничество. Эти организации будут активизироваться накануне президентских выыборов в Беларуси.





На мой взгляд, у России сейчас две цели. Первая - военная база в Беларуси - дискуссия продолжается уже несколько лет. Пока, похоже, Лукашенко сопротивляется. Вторая важная вещь - переход на новый уровень в интеграционных процессах России и Беларуси. Речь идет об их углублении, представляя наднациональные институты, на которые Минск не будет иметь возможности повлиять.





Россия хочет ограничить суверенитет Беларуси всеми этими инструментами. Посол не является ключевой фигурой в этой игре, но является показателем того, что такая игра будет разыграна между Россией и Беларусью.



- Следует ли рассматривать это, как сигнал, что теперь методы ограничения суверенитета Беларуси со стороны России будут более жесткими? И связано ли с делом посла неожиданное приглашение Лукашенко в Сочи для переговоров с Путиным?

- Там будут обсуждаться различные вопросы, в том числе посол, а также те, которые связаны с евразийским альянсом. Кремль заинтересован в активизации этого процесса. Россия втянута в различные конфликты, требующие больших финансовых ресурсов.

Путин нуждается в новой победе без каких-либо дополнительных затрат, и он может искать ее в Беларуси. Он может поставить ультиматум Лукашенко, и первым пунктом может стать военная база России в Беларуси.

Однако Лукашенко нужны деньги, кредиты, доступ на российский рынок. Он стоит с протянутой рукой и должен что-то дать взамен Путину.





Ранее сообщалось, что у Путина есть серьезный компромат на Лукашенко . По словам российского социолога и политолога Игоря Эйдмана, это доказательства ответственности Лукашенко за похищения и убийства беларуских оппозиционных политиков.





Напомним, на минувшей неделе Путин позвонил Лукашенко и предложил "в ближайшее время" встретится. Наиболее вероятным местом встречи назывался город Сочи.