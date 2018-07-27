Лукашенко нарисовал портрет идеального чиновника. Но где его найти?

Возможно, уже вскоре такого чиновника мы встретим не в галерее современного искусства, а в жизни. И тогда Лукашенко станет настоящим художником современного политического портрета. Пока же он рисует идеал на словах, передает Белсат





"Это должны быть специалисты, которые имеют широкое мировоззрение, способные определять стратегические задачи и правильно оценивать последствия решений, которые принимают. Но, прежде всего, госчиновник – человек с высшими моральными качествами", – заявил Лукашенко.





А было так хорошо целых двадцать четыре года, и вдруг стало как всегда.





"На сегодняшний день весь государственный аппарат сформирован из некомпетентных людей, которые не имеют никаких моральных качеств. Это просто те, кто готов служить. Служить любому, выполнять любой приказ", – говорит Владимир Мацкевич, философ, методолог.





Тот, кому они служат, в очередной раз спешит все исправить. С одной стороны, хвастается, что количество чиновников сократилось на четверть и теперь их чуть более 30 тысяч. А с другой – не хватает кадров. Ведь количество не означает качество.





"Важно решить, как именно можно привлечь в эту отрасль лучших и опытных руководителей. Было поручено правительству внести соответствующие предложения, направленные на то, чтобы работа в госаппарате была почетной и привлекательной", – говорит Лукашенко.









Разве же раньше такая работа была непривлекательной? Коррупционные скандалы в стране не утихают. А новые дома в Дроздах растут как грибы после дождя. И это никак не соотносится с официальными зарплатами чиновников, которые, говорит руководитель, повышаться не будут.





"Если ты не согласен, ты не можешь сказать об этом открыто. Во-вторых, чиновник прошел такие этапы депрофессионализации и деквалификации. Потому что знание иностранных языков, знание мирового опыта – это не обязательно. Обязательно, чтобы ты манипулировал цифрами", – полагает Анатолий Лебедько, оппозиционный политик.





А потому портрет чиновника, как ни рисуй, каждый имеет в своем воображении. И художнику надо поправить не один штрих.





Жители Могилева:





"Есть невнимательность, есть бестактность – наверное, больше от хамства, это потихоньку отходит".





"Они не близки к народу, они не знают проблем людей, они живут в совсем маленькой тучке, которая над людьми".





"Мы сделаем, все решим, мы обещаем". В результате это разве делается? Этого не делается для народа. Вот и все".





"Хотелось бы, чтобы были искренни, чтобы старались для людей, чтобы не обижали старшего поколения".





Это тот портрет госслужащего, который рисует жизнь. Но Александр Лукашенко все создает авангард. Хотя "Черный квадрат" Малевича, как ни крути, белым кругом не станет.