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В Бресте задержан блогер Петрухин

Блогера Сергея Петрухина задержала милиция и везет в Ленинское РОВД Бреста. Есть ордер на осмотр квартиры.

По словам Александра Кабанова, его коллегу задержали во дворе собственного дома; очевидно, что за Сергеем Петрухиным была установлена слежка.


Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса (оскорбление, нанесенное в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации). 

Санкция данной статьи предусматривает штраф или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы до трех лет.

Блогер Сергей Петрухин активно выступает против строительства аккумуляторного завода в Бресте и снимает много видео на эту тему. 12 мая у Сергея Петрухина в квартире был проведен обыск, изъяты компьютер, планшет, фотоаппарат и телефон. 

"Белорусский партизан"
12:53 27/07/2018






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