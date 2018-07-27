Правозащитники о деле журналиста Галко: Нельзя исключить, что это месть МВД за критику
Правозащитники высказали свою позицию по уголовному делу против журналиста Дмитрия Галко и оглашенному ему приговору.
Совместное заявление ряда белорусских правозащитных организаций публикует ПЦ "Вясна".
Напомним, 17 июля суд Советского района Минска вынес обвинительный приговор журналисту Дмитрию Галко.
Он признан виновным по статье 364 Уголовного кодекса «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» и приговорен к четырем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Конфликт, который послужил основанием для возбуждения уголовного дела, произошел 25 ноября 2017 года. По версии следствия, Дмитрий Галко применил насилие в отношении сотрудников милиции, которые вошли в квартиру, где его несовершеннолетний сын отмечал свой день рождения с друзьями и при этом они распивали спиртные напитки.
Дмитрий Галко и его сын, который также принял участие в конфликте, были задержаны с применением спецсредств и доставлены в отделение милиции.
27 ноября он был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Сразу после освобождения журналист публично высказал свое мнение о том, что произошло. По его словам, сотрудники милиции вошли в квартиру незаконно, как и незаконными были все их последующие действия.
И только после этого, то есть через 12 дней после конфликта и через 10 дней после публикаций журналиста, против него было возбуждено уголовное дело.
Как говорится в заявлении правозащитнико, нельзя утверждать, что возбуждение уголовного дела в отношении Галко стало результатом его критических материалов в соцсетях и СМИ. "Если бы расследование уголовного дела было безупречным, мы признали бы его выводы без каких-либо возражений. Однако материалы судебного следствия не дают нам оснований посчитать их таким и исключить, что возбуждение уголовного дела является местью со стороны органов внутренних дел за критику", - заявляют правозащитники.
Суд, по мнению правозащитников, не придал должного внимания оценке законности действий милиционеров. Между тем, есть все основания полагать, что эти действия нарушали неприкосновенность жилища и сопровождались вмешательством в личную жизнь. И расценивались такими Дмитрием Галко.
Правозащитники обращают внимание, что статья 364 Уголовного кодекса, по которой осужден Дмитрий, предусматривает ответственность за воспрепятствование законной деятельности сотрудников органов внутренних дел. В других случаях особая защита законом на них не распространяется.
Однако в деле Галко, как и во многих других, законность действий сотрудников милиции, по мнению правозащитников, осталась за пределами судебного разбирательства. Как и вопрос о границах самообороны гражданина, который останавливает незаконные действия сотрудников милиции (в том числе направленные против его сына и других граждан).
"Дело Дмитрия Галко выделяется не только потому, что он является публичной фигурой (что привлекло к делу повышенное общественное внимание), но еще и потому, что он, вопреки интересам собственной безопасности, стал публично говорить о правах граждан и возможности их защиты при конфликтах с милицией", - подчеркивается в заявлении правозащитников.
"Государство обязано обеспечить объективное расследование любого дела и справедливое судебное разбирательство всем и каждому. По делам же, связанным с публичной критикой действий представителей власти (в том числе сотрудников милиции), расследование должно быть максимально тщательным и безупречным - как по процедуре, так и по выводам.
По нашему мнению, в данном случае оно таковым не является. Многие вопросы, существенные для дела (и для дальнейшей практики взаимоотношений граждан и сотрудников милиции), не были решены судом", - заключают правозащитники.
В этой связи они призывают апелляционную инстанцию ликвидировать все пробелы судебного следствия и вынести законное и обоснованное решение.
Заявление подписали ОО «Белорусская ассоциация журналистов», РОО «Правовая инициатива», Экспертно-правовое общество «Инициатива FORB», Белорусский документационныйо центр, Комитет «Солидарность», Белорусский Дом прав человека им. Б. Звозскова, РОО "Белорусский ПЕН-Центр", Правозащитный центр "Весна" и РПОО "Белорусский Хельсинкский Комитет".
"Белорусский партизан"
11:24 27/07/2018
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