Совместное заявление ряда белорусских правозащитных организаций публикует ПЦ " Вясна ".









Он признан виновным по статье 364 Уголовного кодекса «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» и приговорен к четырем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.





Приговор в законную силу еще не вступил.





Конфликт, который послужил основанием для возбуждения уголовного дела, произошел 25 ноября 2017 года. По версии следствия, Дмитрий Галко применил насилие в отношении сотрудников милиции, которые вошли в квартиру, где его несовершеннолетний сын отмечал свой день рождения с друзьями и при этом они распивали спиртные напитки.





Дмитрий Галко и его сын, который также принял участие в конфликте, были задержаны с применением спецсредств и доставлены в отделение милиции.





27 ноября он был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Сразу после освобождения журналист публично высказал свое мнение о том, что произошло. По его словам, сотрудники милиции вошли в квартиру незаконно, как и незаконными были все их последующие действия.





И только после этого, то есть через 12 дней после конфликта и через 10 дней после публикаций журналиста, против него было возбуждено уголовное дело.





Как говорится в заявлении правозащитнико, нельзя утверждать, что возбуждение уголовного дела в отношении Галко стало результатом его критических материалов в соцсетях и СМИ. "Если бы расследование уголовного дела было безупречным, мы признали бы его выводы без каких-либо возражений. Однако материалы судебного следствия не дают нам оснований посчитать их таким и исключить, что возбуждение уголовного дела является местью со стороны органов внутренних дел за критику", - заявляют правозащитники.





Суд, по мнению правозащитников, не придал должного внимания оценке законности действий милиционеров. Между тем, есть все основания полагать, что эти действия нарушали неприкосновенность жилища и сопровождались вмешательством в личную жизнь. И расценивались такими Дмитрием Галко.





Правозащитники обращают внимание, что статья 364 Уголовного кодекса, по которой осужден Дмитрий, предусматривает ответственность за воспрепятствование законной деятельности сотрудников органов внутренних дел. В других случаях особая защита законом на них не распространяется.









Однако в деле Галко, как и во многих других, законность действий сотрудников милиции, по мнению правозащитников, осталась за пределами судебного разбирательства. Как и вопрос о границах самообороны гражданина, который останавливает незаконные действия сотрудников милиции (в том числе направленные против его сына и других граждан).





"Дело Дмитрия Галко выделяется не только потому, что он является публичной фигурой (что привлекло к делу повышенное общественное внимание), но еще и потому, что он, вопреки интересам собственной безопасности, стал публично говорить о правах граждан и возможности их защиты при конфликтах с милицией", - подчеркивается в заявлении правозащитников.





"Государство обязано обеспечить объективное расследование любого дела и справедливое судебное разбирательство всем и каждому. По делам же, связанным с публичной критикой действий представителей власти (в том числе сотрудников милиции), расследование должно быть максимально тщательным и безупречным - как по процедуре, так и по выводам.





По нашему мнению, в данном случае оно таковым не является. Многие вопросы, существенные для дела (и для дальнейшей практики взаимоотношений граждан и сотрудников милиции), не были решены судом", - заключают правозащитники.





В этой связи они призывают апелляционную инстанцию ​​ликвидировать все пробелы судебного следствия и вынести законное и обоснованное решение.





Заявление подписали ОО «Белорусская ассоциация журналистов», РОО «Правовая инициатива», Экспертно-правовое общество «Инициатива FORB», Белорусский документационныйо центр, Комитет «Солидарность», Белорусский Дом прав человека им. Б. Звозскова, РОО "Белорусский ПЕН-Центр", Правозащитный центр "Весна" и РПОО "Белорусский Хельсинкский Комитет".