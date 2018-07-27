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200-миллионной ядерной страной будет управлять бывший крикетист

По официальным данным, партия бывшего крикетиста Имрана Хана опередила главного соперника - партию экс-премьера Наваза Шарифа. Тот, однако, не признает поражения и заявляет о масштабных подтасовках.

Партия "Терик-и-инсаф" ("Движение за справедливость") во главе с бывшей звездой крикета Имраном Ханом, согласно официальным данным, победила на всеобщих выборах Пакистане, однако для формирования правительства ей придется искать партнеров по коалиции, передает dw.com

После крайне медленного подсчета голосов избирательная комиссия в пятницу, 27 июля, объявила, что партия Хана получит 109 из 269 мест в парламенте, тогда как ее главный соперник - "Пакистанская мусульманская лига" во главе с экс-премьером Навазом Шарифом - 63 места.

Пакистанский избирком столкнулся с серьезными техническими проблемами, в результате которых ему пришлось перейти на подсчет вручную. В итоге оглашение результатов голосования отложили до 27 июля, но Имран Хан, несмотря на это, объявил себя победителем уже накануне вечером.

Хан пообещал, что будет управлять Пакистаном "так, как им еще не управлял никто", бороться с коррупцией, развивать региональное сотрудничество и строить новые отношения с США, которые не будут "односторонними". 

Наваз Шариф, который отбывает 10-летний срок по обвинению в коррупции, не признал победы партии Хана и заявил о масштабных подтасовках и других нарушениях. Однако Имран Хан назвал эти выборы самыми прозрачными в истории Пакистана.



Движение за справедливость Имрана Хана также поддерживают различные группировки - некоторые из них довольно сомнительные, а одна и вовсе, как утверждают, связана с Аль-Каидой.

Помимо Шарифа и Хана в выборах участвовал Билавал Бхутто Зардари, 29-летний политик династии Бхутто, правившей Пакистаном долгие годы. Его мать Беназир Бхутто была убита в результате покушения.

Молодой лидер партии Пакистанской народной партии в первый раз выдвигался в парламент и утверждает, что его цель - продолжить дело матери. По всей вероятности, именно с ним придется создавать коалицию Хану. 

"Белорусский партизан"
11:09 27/07/2018






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