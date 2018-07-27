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В ООН недосчитались денег

В Организации Объединенных Наций сложилась «тревожная финансовая ситуация». Об этом говорится в заявлении представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

По его словам, нынешний дефицит средств отличается от тех, которые наблюдались ранее. «Финансовый поток еще никогда не был настолько низким и так рано в году. Опасения вызывает и нарастающая тенденция: деньги у нас заканчиваются все раньше, и в "красной зоне" мы находимся все дольше», — заявил Дюжаррик.

Это происходит в основном из-за задержек со взносами, а также в связи с полной их неуплатой рядом государств. Так, к концу июня члены ООН внесли в бюджет 1,49 миллиарда долларов, в то время как годом ранее эта сумма уже была 1,7 миллиарда. Среди должников числятся Ирак, Молдавия, Япония, Литва и Мексика (около 810 миллионов), а еще 81 страна до сих пор не заплатила в принципе.

В это связи представитель генсека призвал страны своевременно и в полном объеме внести необходимые суммы. Он отметил, что ООН не обладает большой финансовой гибкостью и полагается на государства-члены. Дюжаррик добавил, что организация также изучит способы сокращения расходов.
Lenta.ru
10:22 27/07/2018






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