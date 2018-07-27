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В Гомель раньше Лукашенко доставили его Maybach

Подписчик Progomel.by прислал в редакцию снимки автомобильного борта № 1, сделанные возле новых корпусов Гомельской областной детской больницы по ул. Жарковского. Напомним, торжественное открытие с участием президента запланировано на эту пятницу.

В Гомель раньше Лукашенко доставили его Maybach

Из того простого факта, что автомобиль прибыл в Гомель накануне визита, следует, что Лукашенко выбрал для своего запланированного визита более скоростной транспорт. Скорее всего, первое лицо государства прибудет в окрестности областного центра на вертолёте или самолёте, а после пересядет на седан представительского класса.

Maybach 62 — эксклюзивный и очень дорогой автомобиль класса люкс, разработанный компанией Maybach в 2002 году. Основой служит платформа от Mercedes-Benz W220. Осенью 2010 года была представлена обновлённая версия. Мощность автомобилей комплектации S была увеличена до 630 лошадиных сил. Кроме того, модели получили новый передний бампер, светодиодные фары, новую решётку радиатора и прочие улучшения. Именно модернизированная версия авто и прибыла в наш город.

Впервые президента заметили на этом автомобиле в 2012 году, когда он проезжал по проспекту Независимости. Тогда же Александр Лукашенко назвал эту машину подарком.

«Мне на день рождения подарили «Майбах». Производство этих машин уже закрыто. Я отдал её государству, она стоит в государственном гараже. Однако я на ней не езжу. Даже мой водитель понимает, что нескромно ездить на такой машине», — рассказал тогда Лукашенко журналистам.

С тех пор этот автомобиль неоднократно видели в столице. Ныне стоимость Maybach 62 2009 года выпуска на российском рынке стартует от 160 000 евро. Модернизированная и более молодая версия — на сотню тысяч дороже. И то, если удастся найти её в продаже.

Помимо Maybach в президентском гараже есть не менее интересные Mercedes Pullman W221 и Rolls-Royce Phantom Coupe, а также электрокар Tesla.

Интересно, что накануне приезда Лукашенко в Гомеле выкладывали белорусским орнаментом плитку.

09:49 27/07/2018






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