В Гомель раньше Лукашенко доставили его Maybach





Из того простого факта, что автомобиль прибыл в Гомель накануне визита, следует, что Лукашенко выбрал для своего запланированного визита более скоростной транспорт. Скорее всего, первое лицо государства прибудет в окрестности областного центра на вертолёте или самолёте, а после пересядет на седан представительского класса.





Maybach 62 — эксклюзивный и очень дорогой автомобиль класса люкс, разработанный компанией Maybach в 2002 году. Основой служит платформа от Mercedes-Benz W220. Осенью 2010 года была представлена обновлённая версия. Мощность автомобилей комплектации S была увеличена до 630 лошадиных сил. Кроме того, модели получили новый передний бампер, светодиодные фары, новую решётку радиатора и прочие улучшения. Именно модернизированная версия авто и прибыла в наш город.





Впервые президента заметили на этом автомобиле в 2012 году, когда он проезжал по проспекту Независимости. Тогда же Александр Лукашенко назвал эту машину подарком.





«Мне на день рождения подарили «Майбах». Производство этих машин уже закрыто. Я отдал её государству, она стоит в государственном гараже. Однако я на ней не езжу. Даже мой водитель понимает, что нескромно ездить на такой машине», — рассказал тогда Лукашенко журналистам.





С тех пор этот автомобиль неоднократно видели в столице. Ныне стоимость Maybach 62 2009 года выпуска на российском рынке стартует от 160 000 евро. Модернизированная и более молодая версия — на сотню тысяч дороже. И то, если удастся найти её в продаже.





Помимо Maybach в президентском гараже есть не менее интересные Mercedes Pullman W221 и Rolls-Royce Phantom Coupe, а также электрокар Tesla.





Интересно, что накануне приезда Лукашенко в Гомеле выкладывали белорусским орнаментом плитку.