Лукашенко находится не на своем месте

Президент А. Лукашенко и вверенная ему вертикаль работают крайне негативно: падает жизненный уровень населения, следовательно - падает и рождаемость. Внутренняя политика направлена на удушение прав и свобод граждан, что подталкивает людей покидать Родину. Страна не привлекательна для зарубежного инвестирования экономики из-за больших рисков потерять свои вложения из-за непредсказуемости белорусского лидера и его коррумпированной вертикали. Все факторы в совокупности тормозят развитие экономики, ведут к сокращению рабочих мест, падению зарплат - в общем, к снижению уровня социального обеспечения населения страны. Люди не хотят рожать и растить батраков для режима, который не пользуется авторитетом и поддержкой общества; все, у кого есть возможность, от безысходности покидают страну.

Более 15 тысяч молодых людей посажены в тюрьмы на огромные сроки по 328 статье за употребление наркотических средств. Что это, если не геноцид молодежи? Ухудшение медицинского обслуживания населения - еще одна причина сокращения населения. Ситуация катастрофическая из-за ошибок и бездействия властей и лично - А. Лукашенко.





«Мы на фронте. Не выдержали эти годы, провалимся, — значит надо будет или в состав какого-либо государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги, а не дай бог — развяжут еще войну, как в Украине», - заявил Лукашенко на 25 году правления. Высказывания Александра Лукашенко полностью подтверждают провальность его курса. Можно уверенно говорить, что 24 года человек находился не на своем месте и, на мой взгляд, даже предыдущая должность директора совхоза оказалась слишком высокой для него. Именно так я оцениваю профессиональную работу президента за прошедшие годы.





Представим, как такие пораженческие слова - главнокомандующего, гаранта Конституции РБ - воспримет военный человек, который должен защищать свою землю до последней капли крови и последнего вздоха? В полном замешательстве, он наверняка думает, что на каком этапе ему спрыгнуть, чтобы не пострадать самому и не поставить под удар свою семью. Это заявление - причина для импичмента в любой цивилизованной стране.

Представить себе подобные слова в 1941 году из уст Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля или президента США Франклина Рузвельта даже в дурном сне - невозможно. Народ слышит в словах Лукашенко явную неуверенность по причине личных ошибок и бездарного руководства страной. Нация и ее единство уничтожены полностью, экономика в упадке, государственной идеологии и национальной идеи нет - нет объединительного стержня, кроме демагогии и систематических невыполнений собственных обещаний. Совершенно справедливо говорила покойная Галина Старовойтова: политиков менять нужно так часто, как пеленки младенцев.





Народу и армии совершенно непонятно - кого защищать и от кого обороняться? Кто именно может развязать войну и против кого? Беларусь оказалась перед выбором, с которым столкнулся СССР в 1941 году, когда лучший друг может оказаться злейшим и основным врагом. В таком случае нужно честно объяснить народу, армии и всем остальным будущим защитникам - что делать и на кого точить вилы! Перед нашими глазами - пример братской Украины, не нужны нам подобные ошибки или конкретные преступления руководителей государства.

Сдача страны и народа в состав Российской Федерации, ради спасения собственной жизни президента и семьи, будет считаться откровенным предательством белорусского народа. Зная, как в Беларуси проходит избирательная система, то официальный референдум по вступлению в состав России - не пройдет.





Коррупция началась с ящика гвоздей

Расцвет коррупции всегда и везде происходит в авторитарных диктаторских государствах, где нет независимых СМИ, нет политических свобод, нет демократии , нет морали и уважения к человеку. Беларусь не исключение, причем по всем позициям. Здесь "стараниями" Александра Григорьевича созданы самые благоприятные условия для расцвета коррупции.

Хочу публично вспомнить один знаменательный факт. Наша семья была выслана из Беларуси по политическим мотивам - как класс кулачества. Жили в спецпоселении ГУЛАГа Пермской области под надзором комендатуры НКВД, даже коменданта капитана Спиридонова хорошо помню. В семье было 5 детей, двое умерли, не было медицины, жили после войны крайне тяжко. В 1951 году отец пишет письмо Сталину - о чрезмерных налогах и злоупотреблениях местной власти в плане повышения сверхнормы. Два письма задерживали в районе, отцу угрожали, но третье письмо удалось отправить через отпускника из свободных людей из Москвы. Мгновенно прибыла проверяющая из столицы и очень быстро все излишне изъятые деньги у жителей нашего поселка были возвращены людям до копейки, а виновные наказаны. И хотя было сложное послевоенное время, но в стране был хозяин, который не гонял шайбу, а постоянно занимался работой. Белорусский хозяин людей не принимает, вряд ли читает народные обращения. Чтобы успешно вести войну с коррупцией, нужно постоянно контактировать с народом, ибо только он может чесно засветить недостатки. Чиновник этого не сделает.





А.Лукашенко до депутатства в Верховном Совете нигде и никак себя не показал. Но образование получил, характер имел твердый - нордический, правильно выбрал политическое направление и поведение в депутатском корпусе - побольше демагогии. Ящик гвоздей уважаемого человека убедил народ Беларуси, что Александр - это самый чесный человек, и он должен сидеть в главном кресле государства, что и произошло на единственных честных выборах. Но народ не подумал и не просчитал цену своего выбора.





В первый же день президентства Лукашенко в Минск потянулись все колхозные друзья и соратники, не имеющие опыта руководства, получали высокие должности, на выполнение которых они явно не были способны в силу моральной и профессиональной подготовки. Затем начался подбор бесхребетного и непрофессионального депутатского корпуса всех уровней, которые подгоняли законы под нужные действия президента, назначение вертикали власти, силовых и экономических структур проводились в соответствии с личной преданностью. Люди честные и способные - прессовались, изгонялись, некоторые бесследно пропадали, умирали, оказывались на нарах. Вот с этого момента началось создание коррумпированной власти и перспектива дальнейшего падения страны в бездну.

Сейчас активно муссируется победа КГБ над коррупцией в здравоохранение, которая существовала вечно при этом режиме. Приведу пример. В 1998 году, являясь руководителем Жодинского городского отделения Союза ветеранов Афганистана, мы работали с американским гуманитарным фондом Каунтерпарт. Через данную организацию прошел большой объем гуманитарных вещей и медицинского оборудования на сумму 249000 /двести сорок тысяч/ долларов США. В перспективе можно было выйти на миллионные объемы помощи. Но уже в те годы работала воровская мафия в медицине, которая сидела на бюджетных деньгах по закупкам медоборудования по накрученным ценам.





На меня насылается проверка госконтроля с задачей - найти малейшее нарушение, чтобы завести уголовное дело, посадить на нары и выбить общественную организацию из сферы поставок бесплатного медицинского оборудования в Беларусь. Президенту А. Лукашенко докладывают о вреде американского фонда и его вреде для жизни процветающей Беларуси, и ее власти. Президент начинает все крушить и рвет все нормальные отношения с ведущей державой мира, нанося огромный вред стране и народу Беларуси.





Меня проверяют 8 месяцев. Получилось, что государству не нужна помощь общественного объединения по поставкам бесплатного медоборудования, поэтому я включил уже свой фронтовой характер, послал всех очень далеко и свернул деятельность. Пострадавшие - государство, народ и ветераны, которые были лишены бесплатной помощи.

Для борьбы с коррупцией необходимо создать Республиканскую общественную комиссию по борьбе с коррупцией, произволом и бездеятельностью властей, в работе которой может участвовать все население страны в качестве добровольных помощников, которых не нужно содержать и платить заработную плату. Совет национального возрождения (СНВ) полковника В. Бородача неоднократно предлагал А. Лукашенко создать такую структуру, который, я думаю, просто боится последствий.





Правительство, которое делает смену власти невозможной, делает революцию неизбежной

Время очень тяжкое для народа. Президент и выстроенная им система управления полностью не оправдали доверия выборов 1994 года. Со стороны президента и вертикали власти я никаких положительных перемен не ожидаю. Она не способна думать и находить верные движения, зациклившись на российском, абсолютно бесперспективном векторе, и не имея массовой поддержки в обществе, у нее нет возможностей для маневра. Сделано много ошибок, конфронтация в обществе огромна, национальное самосознание уничтожено неимоверным трудом президента. Все годы он создавал не всенародную систему обороны страны и народа, а систему охраны себя, семьи и коррумпированной вертикали. Уровень жизни таков, что основная масса народа не захочет защищать власть, а с ней - и государство. Думаю, что Лукашенко понимает все трагичность ситуации, потому и выдал такое резюме на своей родине.





35-й президент США - Джон Кеннеди сказал великие слова: правительство, которое делает смену власти невозможной, делает революцию неизбежной. Желание людей воевать за нормальную жизнь я вижу, перемены будут, искренне жаль, что потеряны безвозвратно 24 года.

Ведь выбери мы тогда президентом С. Шушкевича, жили бы сегодня в приличной стране, радовались бы жизни, рожали детей и ездили бы по миру без всяких виз, как уважаемые люди.

Мне кажется, эпоха Лукашенко близится к завершению, низы однозначно не хотят существовать, когда лукашенисты открыто жируют, а трудовой народ голодает. Терпению есть предел, хотя белорус и отличается излишней терпеливостью.





Ищите женщину!

Белорусская оппозиция сегодня не способна выставить общие требования действующей власти из-за отсутствия общепризнанного народного лидера оппозиции. Вопрос простой, но крайне важный. Никогда армейское подразделение не пойдет в атаку, не имея командира / хотя бы временного/: кто-то должен приказать, и он же должен отвечать за все последствия. Именно по этой причине оппозиция не добилась ни единой победы и признания общества. Виновники - все лидеры политических партий и даже, отсидевший в тюрьме Микола Статкевич. Я рассуждаю как простой человек - гражданин страны, если вы, 5 балбесов, не можете договориться о совместной работе для решения важнейших проблем страны, то за кем идти мне и народу? Декабрь 2010 года показал полную бестолковость, беспомощность оппозиции и ее разобщенность. Уже через неделю после массовых арестов оставшиеся на свободе начальники собирают посиделки и планируют, как будут проводить следующие выборы президента, но не как оказать давление на власть и вытащить людей из тюрем.





Нужно немедленно найти белорусского Пашиняна. Мы видим двух персон: Светлану Алексиевич, Нобелевского лауреата, писателя, и Геннадия Федынича - лидера независимого профсоюза РЭП. Очень жаль, что Светлана Алексиевич отказывается от борьбы: самыми успешными лидерами в Европе становятся женщины - это Германия, Англия, Литва, Хорватия, Эстония. В Беларуси - стране и оппозиции - нужна женщина, ибо мужчины полностью не оправдали доверие народа. И таких кандидаток мы нашли в организации «Материнское движение 328". Там есть очень толковые и боеспособные женщины, которые в клочья порвут врагов народа.





Затем нужно официально утвердить политический центр белорусской оппозиции, который может обосноваться при штабе В. Бородача в Германии. Опыт 24 лет показывает, что в Беларуси политики умирают, бесследно пропадают, сидят на нарах или работают на подтанцовке властей.

Третий момент - узаконить единое финансирование патриотического оппозиционного движения Беларуси через созданный специальный фонд при СНВ под контролем самого честного и авторитетного человека. Помощь оппозиции дружественными странами через грантовые фонды показала себя полную несостоятельность

При решении названных проблем можно будет выходить на конкретный разговор с А.Лукашенко через выбранного лидера оппозиции и оговаривать либо рабочие контакты, либо дальнейшее противостояние, крайне нежелательное для страны.





Главная задача общества - создать нормальную, работоспособную, патриотическую оппозицию с национальным уклоном, любящую свою страну и народ! Давно назрела необходимость образования массовой народной партии, не зависимой от властей.

И только совместными всенародными силами мы сможем выползти из дерьма, в которое нас затащила партия власти. Гражданин Беларуси любой национальности должен спокойно и достойно жить в стране, быть хозяином в ней, но не бесправным батраком.



