Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Трамп пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора

США введут санкции против Турции в связи с задержанием Анкарой американского пастора Эндрю Брансона, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"США введут сильные санкции против Турции за продолжительное содержание под стражей пастора Эндрю Брансона, замечательного христианина, семьянина и великолепного человека. Он очень страдает. Этого невинного глубоко верующего человека следует немедленно отпустить", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

Сотрудники турецких правоохранительных органов задержали американского пастора Э.Брансона в октябре 2016 года по подозрению в "угрозе национальной безопасности" Турции и связях с оппозиционным богословом Фетхуллахом Гюленом.

В Турции пастора обвиняют в связях с Рабочей партией Курдистана и движением Ф.Гюлена, которые Анкара считает террористическими.

В середине июля турецкий суд отказал в удовлетворении запроса защиты, которая требовала освободить из-под стражи американского пастора. 25 июля А.Брансон был переведен из тюрьмы под домашний арест.

09:06 27/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё