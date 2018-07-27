Уголовное дело по ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса возбуждено после неоднократных обращений Моисеенко. Олег Шабетник с адвокатом побывал на первом допросе.





Конфликт между предпринимателем Шабетником и чиновникам произошел еще 27 декабря 2017 года, после чего активист кампании «Говори правду» описал ситуацию на своей странице в Facebook. Шабетник заявил об угрозах и незаконных требованиях со стороны Моисеенко и помимо сообщения в социальной сети написал заявление в правоохранительные органы.





По его словам, история тогда продолжения не получила, но более чем через полгода Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении самого Шабетника за клевету.





— Мой пост до сих пор есть в Facebook, и я не собираюсь его удалять. Все, что я написал, правда. Были угрозы, это могут подтвердить мои сотрудники, которые присутствовали во время визита чиновника. Вместе с тем, после неоднократных обращений Моисеенко уголовное дело все же возбудили. Два дня назад я был на первом допросе, где подробно изложил следователю свою позицию и свои доказательства, — рассказал активист пресс-службе ОО «Белорусская ассоциация журналистов».





Часть 2 статьи 188 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста или ограничения свободы сроком до трех лет.



