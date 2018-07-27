На "Островецкий шлях" в Молодечно пришли четыре участника

Решение проводить акции "Островецкий шлях" против строительства БелАЭС было принято 26 апреля во время Чернобыльского шляха. Предполагалось проводить акцию 26-го числа каждого месяца в разных городах:





26 апреля — Минск;





26 мая — Заславль;





26 июня — Радошковичи;





26 июля — Молодечно;





26 августа — Вилейка;





26 сентября — Сморгонь;





26 октября — Ошмяны;





26 ноября — Островец.





Количество участников акции уменьшается с каждым разом: в Заславле пришли 15 человек, в Радошковичах — 10. Представитель партии "Зеленые" Дмитрий Кучук объяснил немногочисленность акции следующим образом: "Основная причина — власти не дают разрешения, и люди боятся репрессий".





По его словам, организаторы планируют поменять формат "Островецкого шляха". 26 августа в Вилейке участники акции пойдут в местный райисполком, требуя остановить АЭС.