На "Островецкий шлях" в Молодечно пришли четыре участника
На акцию "Островецкий шлях" в Молодечно пришли четыре участника, передает Радио "Свобода". Зато на нее пришли 20 силовиков, которые снимали участников акции на видео. Несанкционированная акция против строительства Белорусской АЭС проишла 26 июля.
Решение проводить акции "Островецкий шлях" против строительства БелАЭС было принято 26 апреля во время Чернобыльского шляха. Предполагалось проводить акцию 26-го числа каждого месяца в разных городах:
26 апреля — Минск;
26 мая — Заславль;
26 июня — Радошковичи;
26 июля — Молодечно;
26 августа — Вилейка;
26 сентября — Сморгонь;
26 октября — Ошмяны;
26 ноября — Островец.
Количество участников акции уменьшается с каждым разом: в Заславле пришли 15 человек, в Радошковичах — 10. Представитель партии "Зеленые" Дмитрий Кучук объяснил немногочисленность акции следующим образом: "Основная причина — власти не дают разрешения, и люди боятся репрессий".
По его словам, организаторы планируют поменять формат "Островецкого шляха". 26 августа в Вилейке участники акции пойдут в местный райисполком, требуя остановить АЭС.
08:55 27/07/2018
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