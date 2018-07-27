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Экс-президент Армении: «Пойду и сяду, но буду бороться до конца»

Второй президент Армении Роберт Кочарян считает политическим преследованием выдвинутое против него обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году.

Экс-президент Армении: «Пойду и сяду, но буду бороться до конца»
"Это политическое преследование, это вендетта. Не думал, что в нашей современности так можно фабриковать обвинения", - сказал Кочарян в интервью телеканалу "Еркир Медиа" вечером в четверг.

Роберт Кочарян считает, что его пытаются не допустить к участию в предстоящих внеочередных парламентских выборах. "Нынешние власти думают о предстоящих внеочередных выборах, и пытаются нейтрализовать меня. Меня хотят оторвать от политических процессов. Но за последние десять лет я заявлял, что не желаю заниматься политикой, однако это тот случай, когда не ты занимаешься политикой, а политика занимается тобой", - сказал он.

По его словам, в Специальной следственной службе Армении, куда он был приглашен в качестве свидетеля, он отказался от дачи показаний после того, как его статус был изменен со свидетеля на подозреваемого.

"Я буду бороться до конца. Пойду, сяду, но буду бороться до конца", - цитирует Кочаряна Интерфакс.

В интервью армянскому телеканалу Кочарян опроверг выдвинутые против него обвинения, заявив, что столкновения армии с демонстрантами в 2008 году не было.

Ранее в четверг Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в отношении Кочаряна в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. "На основе сопоставления приобретенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта, бывшему президенту Армении предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Р.Кочаряна", - сообщила служба.

В четверг Роберт Кочарян и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров пришли на допрос в Специальную следственную службу по делу о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года в Ереване после президентских выборов. В Специальной следственной службе сообщали ранее, что Р.Кочарян и Ю.Хачатуров вызваны на допрос в качестве свидетелей. В 2008 году Хачатуров занимал должность начальника Ереванского гарнизона Вооруженных сил Армении.

Ранее Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в отношении бывшего министра обороны республики Микаела Арутюняна в "свержении конституционного строя" в марте 2008 года и объявила его в розыск.

В четверг в Специальную следственную службу на допрос был приглашен также бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян.

Уголовное дело возбуждено по статье & uo свержение конституционного строя" в период с 23 февраля по 2 марта 2008 года. Данное уголовное дело присоединено к уже расследуемому делу о событиях 1 и 2 марта 2008 года в Ереване.

Сейчас суд первой инстанции Еревана проводит заседание, на котором обсуждается ходатайство Специальной следственной службы об аресте экс-президента Армении Кочаряна.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения.


08:36 27/07/2018






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