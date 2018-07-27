Документ был разработан и одобрен на волне т.н. парада суверенитетов. Так называлось массовое принятие республиками СССР деклараций о независимости (в 1988—1990 годах). БССР в этом ряду оказалась десятой среди 15 республик Советского Союза. До этого суверенитет объявили Эстония (16 ноября 1988 года), Литва (26 мая 1989 года), Латвия (28 июля 1989 года), Азербайджан (23 сентября 1989 года), Грузия (26 мая 1990 года), Россия (12 июня 1990 года), Узбекистан (20 июня 1990 года), Молдова (23 июня 1990 года) и Украина (16 июля 1990 года).





Декларацию о суверенитете ВС БСССР принял под председательством Николая Дементея, который скончался 10 июля нынешнего года в возрасте 88 лет.





25 августа 1991 года, спустя три дня после провала путча партноменклатуры и части военных в Москве, ВС придал документу статус конституционного закона. 19 сентября того же года в связи с переименованием БССР в Республику Беларусь соответствующие изменения были внесены в название и текст декларации. Была введена новая государственная символика — бело-красно-белый флаг и герб "Погоня".





15 марта 1994 года в развитие положений декларации была принята новая Конституция, в которой вводился пост президента. По итогам республиканского референдума 14 мая 1995 года, который был инициирован президентом Александром Лукашенко, русский язык получил статус второго государственного, изменились также герб и флаг.





В 1991—1996 годах 27 июля отмечалось как государственный праздник — День Независимости. После ноябрьского референдума 1996 года о расширении президентских полномочий Днем Независимости стало считаться 3 июля — день освобождения Минска от гитлеровцев.





В соответствии с положениями декларации, которая продолжает иметь законную силу, Беларусь является суверенным государством, утвердившимся на основе осуществления белорусской нацией ее неотъемлемого права на самоопределение, государственности белорусского языка, верховенства народа в определении своей судьбы.





Сегодня Партия БНФ назовет лауреата памятного знака имени Виктора Ивашкевича, которым она в день принятия декларации о суверенитете традиционно отмечает организаторов наиболее значимых и громких уличных акций. Знак был учрежден в честь политика, который скончался в 2013 году. Награду вручат в пятый раз. Кандидатами на ее получение в нынешнем году являются член Сойма Партии БНФ Витольд Ашурак (Лидский район), основатель площадки "Арт Сядзіба" и магазина symbal.by Павел Белоус, "борец и столяр" Дмитрий Дашкевич, правозащитник Роман Кисляк (Брест), сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусс христианская демократия" Павел Северинец. Год назад знаком была награждена ветеран национального движения Нина Багинская, до этого — лидер общественной организации “Альтернатива” (в Беларуси не зарегистрирована) Олег Корбан, кинорежиссер и общественный деятель Ольга Николайчик и Дмитрий Дашкевич.