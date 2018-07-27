Протесты в Никарагуа: 448 погибших
Число погибших в ходе протестов в Никарагуа достигло 448 человек, сообщает во вторник правозащитная Никарагуанская ассоциация по правам человека.
Ранее сообщалось о 351 убитом.
«448 погибших, 31 из них – несовершеннолетний, 2,83 тысячи раненых», - говорится в сообщении ассоциации.
Антиправительственные протесты в Никарагуа идут с апреля после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.
Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.
Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и называет происходящее заговором против страны.
07:55 27/07/2018
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