Протесты в Никарагуа: 448 погибших

Ранее сообщалось о 351 убитом.





«448 погибших, 31 из них – несовершеннолетний, 2,83 тысячи раненых», - говорится в сообщении ассоциации.





Антиправительственные протесты в Никарагуа идут с апреля после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.





Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.





Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и называет происходящее заговором против страны.