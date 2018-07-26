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Кочаряну грозит до 15 лет тюрьмы

Экс-президента Армении обвинили в свержении конституционного строя.

Специальная следственная служба (ССС) Армении обратилась в суд с просьбой арестовать бывшего президента страны Роберта Кочаряна, который правил страной с 1998 по 2008 годы.

«Бывший президент Роберт Кочарян обвиняется в том, что с группой людей сверг конституционный порядок в стране после президентских выборов 2008 года», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кочаряна обвиняют в событиях 1-2 марта 2008 года. Накануне в стране прошли президентские выборы. Кочарян к тому времени уже правил два срока и более не мог претендовать на пост главы государства. Он поддержал кандидатуру премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, который и победил на выборах.

Сторонники кандидата от оппозиции Левона Тер-Петросяна устраивали массовые акции протеста на площади Свободы в Ереване. 1-2 марта полиция жестко разогнала протестующих. 10 человек погибли, многие получили ранения. Кочарян объявил 20-дневное чрезвычайное положение, за которым последовали аресты и чистки среди лидеров оппозиции, пишет lenta.ru


Роберт Кочарян был одним из лидеров Арцахского движения, члены которого боролись за выход Нагорного Карабаха из состава Азербайджана и вхождение его в состав Армении. С 1994 по 1997 годы он был первым президентом непризнанной республики.


23:21 26/07/2018






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