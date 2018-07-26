СМИ: Трамп и Путин договаривались о разделе Косово

По их информации, президент США также дал зеленый свет на разделение частично признанного государства. Отмечается, что его администрация считает верным признание независимости региона от Сербии в обмен на предоставление ей части земель.





Газета пишет, что такое изменение во взглядах по сравнению с предыдущими президентами (они выступали за нерушимость границ Косово) связано с приходом Джона Болтона на пост советника президента США по национальной безопасности. Указывается, что он известен антикосовскими взглядами с тех пор, когда был американским представителем в ООН.









Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории.



