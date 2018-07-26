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СМИ: Трамп и Путин договаривались о разделе Косово

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на саммите в Хельсинки обсудили Косово и согласовали свои позиции по этому вопросу. Об этом пишет Gazeta Express со ссылкой на дипломатические источники.

По их информации, президент США также дал зеленый свет на разделение частично признанного государства. Отмечается, что его администрация считает верным признание независимости региона от Сербии в обмен на предоставление ей части земель.

Газета пишет, что такое изменение во взглядах по сравнению с предыдущими президентами (они выступали за нерушимость границ Косово) связано с приходом Джона Болтона на пост советника президента США по национальной безопасности. Указывается, что он известен антикосовскими взглядами с тех пор, когда был американским представителем в ООН.


Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории.


gazetaexpress.com
23:00 26/07/2018






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