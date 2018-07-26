– Преследуют журналистов, блогеров по всей стране. Преимущественно «Белсат». Как бы Вы объяснили цель этих последних репрессий?





– Сейчас вообще очень напряженная ситуация в стране. В первую очередь – экономика. То, что плохо живется, что не видно перспективы, что нужно ехать работать за границу, – эти темы волнуют людей. Это то, о чем сегодня обычные люди, не заангажированные в политику, разговаривают. Белорусская оппозиция продолжает жить в своем маленьком мире, она не в состоянии навязать свою повестку дня обществу и усилить свое влияние. При этом все равно власти видят, что недовольство есть, и пытаются бить туда, где оно становится публичным. Те источники, те каналы, через которые это недовольство можно увидеть и услышать.





Когда люди разговаривают на кухнях или курилках, власть об этом знает, но с этим она не борется. Но, если это выливается в мир и становится общественным явлением, то этого она простить так просто не может.





И если мы посмотрим на журналистов, которых репрессируют, то у большинства претензии именно к социальной тематике, которая волнует людей. А блогеры и журналисты «Белсата» в первую очередь являются каналом трансмиссии общественного недовольства в публичную сферу.





– Почему сейчас взялись за Гродно, долгое время здесь журналистов практически по-серьезному не трогали? Можно ли к этой ситуации привязать нового главу КГБ в Гродно?





– Персонально к главе КГБ в Гродно я бы пока что эту ситуацию не привязывал. Мы видим, что в Бресте происходит, где заведено уголовное дело, в Гомеле. Я думаю, что это более глобальное явление. Хотя в Гродно всегда было много желающих сделать карьеру на политическом преследовании, чтобы после попасть в Минск. Если мы проследим карьеры гродненских КГБэшников, то видно, что в начале возбуждение уголовного дела, преследование, репрессии в отношении журналистов или политиков, а после люди с повышением переезжают в столицу. Центральная власть явно таким образом поощряет силовые структуры проявлять активность. И они готовы такую активность проявлять.





– Но такая жесткая форма? Давно такого не было, чтобы забирали столько техники, чтобы делали обыск в помещении, при том не самого журналиста, а его родных?





– Я думаю, что это дело – это пример для всех, что будет, если власть рассердится. Я думаю, что власти будут очень сильно искать, за что зацепить, и если они видят возможность, какую-то ошибку журналистов, которая случается у каждого, то власти за нее будут хвататься сразу. Поэтому надо быть достаточно осторожными с одной стороны, а с другой стороны не дойти до самоцензуры и не бояться.





– Как бы Вы спрогнозировали бы дальнейшее развитие событий с журналистами? Чем закончится дело?





– Трудно сказать. Я думаю, в этом уравнении столько неизвестных, что его так однозначно и быстро решить невозможно. Вместе с тем, если говорить о том, что можно сделать в этом деле, то чем больший резонанс, чем большее общественное внимание будет к этим делам, тем меньше шансов, что дела дойдут до суда.





Внутри политики Беларуси сегодня борются два вектора. С одной стороны силовые структуры, которым приказали держать общество за морду, чтобы просто никому в голову не пришло, что можно что-то здесь изменить. А с другой стороны – Министерство иностранных дел, которое получило приказ поискать пути улучшения отношений с Западом, привлекать туристов, инвестиции и т.д.





И в этих политических направлениях одни выполняют один приказ, а другие – другой. Каждому поставлены свои цели. В случае, если конкретное уголовное дело будет препятствовать реализации второй цели – улучшению тех же отношений с Западом, в этот момент власть откажется начинать или продолжать дело. Но при этом власть никогда не откажется от давления на общество.





– Как такой имидж соотносится со свободным режимом безвиза?





— Это не связано одно с другим. Что такое 30 дней? 30 дней — это, чтобы приезжали иностранцы и выдавали здесь деньги. Это как раз в рамках того второго задания, которое было поставлено властью. То есть привлечь западные деньги в Беларусь, чтобы поправить как-то ситуацию. Здесь абсолютно одно другому не мешает. Мы знаем много стран, где нарушаются права человека, но они притягательны, как туристические мекки, и туристы охотно туда едут, несмотря на то, что там внутри страны черт знает что происходит.





– Все знают, что «Белсат» – канал, к которому имеет отношение Польша. Возможно, преследованиям именно белсатовцев власть Беларуси демонстрирует что-то властям Польши?





Безусловно, в ситуации с «Белсатом» есть этот контекст двусторонних польско-белорусских отношений. И если «Белсат» больше всех преследуется, то безусловно, здесь имеет влияние, что это польское СМИ.





А чего хотят власти достичь? Я думаю, что здесь они ничего не достигнут. У них были большие надежды некоторое время назад на то, что удастся как-то опрокинуть «Белсат», когда Польша собиралась уменьшить финансирование.





Однако это была полностью внутрипольская ситуация. Беларусь не имеет таких рычагов, чтобы проводить такую сильную игру внутри Польши. Но эта ситуация разрешилась, и «Белсат» существует далее. Поэтому властям теперь снова самостоятельно нужно браться за работу, чтобы закрыть канал. И тут уже силовые структуры набирают разгон. И на сегодняшний день, чтобы вернуть статус «Белсата» такой, что лучше его не трогать, нужна серьезная реакция с западной стороны. Однако, я не знаю, возможно ли сегодня такая реакция, чтобы остановить репрессии в отношении журналистов.





Изменилась ли геополитическая ситуация, в которой для Лукашенко появились новые возможности. Ранее Лукашенко был самым худшим диктатором в Европе. Но, когда случился Крым, началась война в Украине, безусловно Запад начал на него по-другому смотреть.





Лукашенко не изменился, но изменилось отношение к нему в связи с общим упадком стандартов, belsat.eu Так, в Беларуси происходит то, что происходит, но Лукашенко не оккупирует часть другой страны; не высылает зеленых человечков, не вооружает террористические формирования типа ДНР и ЛНР, поэтому на фоне Путина выглядит совсем иначе. сообщает belsat.eu



