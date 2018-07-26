Лидеры БРИКС запутались во флагах





Как передает Oxu.Az, даже после того, как политики поменялись местами, ни один из них не смог занять место напротив государственного флага своей страны.





Так, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин расположился около символа ЮАР, премьер-министр Индии Нарендра Моди - напротив флага Бразилии, южноафриканский лидер Сирил Рамафоса встал возле российского триколора. Бразильский президент Мишел Темер расположился перед индийским флагом, а президент Российской Федерации Владимир Путин - перед китайским.



