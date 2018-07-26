Никол Пашинян

«Сейчас в нашем регионе очень напряженная ситуация. Я имею в виду агрессивную политику Азербайджана. И есть очень большая вероятность войны. И я сказал, что мы должны быть готовы к войне».





В то же время премьер-министр Армении считает, что в России есть все рычаги и возможности, чтобы не допустить войну. Пашинян отметил, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным он говорил о продаже Москвой вооружений Азербайджану:





«Эмбарго на оружие – это другой разговор, и этот разговор мы будем продолжать не только с Россией, но и с Беларусью, с нашими другими партнерами по ОДКБ. Потому что мы являемся членами общей Организации безопасности».





К тому же Никол Пашинян подтвердил, что отправил своего сына служить в армию Карабаха:





«Это миролюбивый жест, потому что, я думаю, все мы понимаем, что если я отправляю своего сына в Карабах, я не хочу, чтобы там началась война. И упаси бог, чтобы мой сын и сыновья других моих соотечественников, и сыны Азербайджана, сыновья азербайджанских обычных граждан погибли. Это не логично. Для меня, конечно, это проблема: я не хочу, чтобы это случилось. Я был бы рад, если бы президент Ильхам Алиев отправил своего сына также там служить. Мы были бы уверены, что господин Алиев тоже не захочет, чтобы его сын погиб», пишет сайт Белсат.



