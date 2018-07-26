Засада или ультиматум? Беларусь оказалась в фокусе Кремля

Между тем, месяц назад в Минске высаживался десант российского руководства едва ли не в полном составе, а Лукашенко совсем недавно вернулся с финала чемпионата мира по футбюолу, которым наслаждался в Москве. И вот - новая встреча.









Со стороны кажется, что сбываются опасения многих аналитиков: чемпионат мира по футболу в России закончился, и российскому обществу понадобилась новая победа, способная отвлечь народ от внутренних проблем. И вот тут в фокусе российской политики оказалась Беларусь.





Что на самом деле кроется за активизацией на российско-белорусском фронте?

"Белорусский партизан" побеседовал с председателем Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорем Борисовым и председателем Верховного Совета 12 созыва Мечиславом Грибом.





Игорь Борисов: Не аншлюс, но окочательная зависимость





- Беларусь попала в поле зрения российской политики. И тут впору задаться вопросом: не нашла ли Москва новую жертву? Национальной идеей России всегда являлась расширение за счет чужих территорий. В Сирии определенный успех достигнут, ситуация на Донбассе всем приелась, и теперь российскому обществу понадобилась новая победа, или принуждение союзника к большей лояльности. В последнее время Минск пытается всячески пытается диверсифицировать отношения с Россией, с Китаем, с Европой. Такой внешний фон, но внутри ничего не меняется. Поэтому, как мне кажется, российские чиновники выставляли белорусским чиновниам своего рода ультиматум, прежде всего - экономический. На границе с Беларусью появились две новые российские военные базы: в Белгородской и Смоленской областях, - хороший аргумент и лишняя причина для волнения Александра Лукашенко.





Мы видим, что телеграм-каналы подкидывают нам нового посла, известного тем, что ему не дала агреман Украина, потому что видела в нем угрозу. Если Киев видел опасность, значит, она обоснована. Россия нацелилась на усиление своих позиций в Беларуси, о чем косвенно свидетельствует создание некоего союза в Витебске, который после "Славянского базара" будет добиваться большей степени интеграции между Беларусью и Россией. Сегодня Россия полностью забивает все телеканалы информацией про Беларусь, временами ставит под сомнение ее существование, временами выступает за большую интеграцию, временами не видит никаких различий между Беларусью и Россией.





Плохо, что Беларусь попала в фокус российской политики, но это означает лишь то, что иных, более важных международных проблем, у России пока нет. А российское руководство должно искать внешние причины, чтобы отвлекать внимание общества от внутренних проблем.





- А возможное назначение Михаила Бабича послом - один из шагов по усилению российских позиций в Беларуси?





- Однозначно. Мы знаем, каких размеров достигло посольство России в Беларуси, - но зачем? Бллее того, центры российской культуры, которые пытаются возникнуть во многих районах (в Бресте, в Минске такие центры уже есть) - это попытка влиять на все белорусское общество на разных уровнях: на уровне политики, экономики, СМИ, на уровне общественной активности, о чем свидетельствует объединение российских организаций вокруг этих центров. Идет попытка создать политическую силу, которая более лояльно относилась бы к Москве.





Но России невыгодно полностью "додушить" Беларусь, проводить аншлюс: как-никак, Беларусь - независимое государство, признанное мировым сообществом. Для России наилучший сценарий - добиваться максимальной лоялности от Минска, большей интеграции в российское пространство (языковой вопрос, приход российского бизнеса). Не зря нынеший посол Суриков сказал, что внутрироссийская цена на газ для Минска станет доступна лишь в том случае, если вся газотранспортная инфраструктура перейдет под контроль Москвы. Это и есть попытка целиком и полностью завязать белорусскую экономику на Россию. Как у Армении. В Армении говорят, что у Беларуси еще есть шанс отбиться от россиян, а у них такого шанса уже нет: там границу охраняют совместные армяно-российские патрули, экономическая привязка к России также колоссальная.





Но в любом случае России выгоднее иметь два голоса на международной арене, чем один. "Отжать" Беларусь окончательно, провести аншлюс Россия не заинтересована, но сделать Беларусь окончательно зависимой - в том, думаю, заключаются стратегические планы Москвы.





- Как далеко Россия готова зайти в реализации своих планов, какие средства и методы готова применять?





- Прежде всего - информационные атаки, мы знаем, сколько каналов существует в России, наслышаны про их истеричность, поэтому нельзя исключать банальную травлю в течение длительного срока. Во-вторых, информационные вбросы, чем уже сейчас занимаются, но пока - полумаргинальные российские организации и СМИ. Но это надо воспринимать как серьезный сигнал опасности: дыма без огня не бывает. Третье - экономическое давление. И четвертое - попытка создать пророссийскую мощную организацию или политическую структуру, которая смогла бы влиять на самого Лукашенко. Именно Лукашенко монополизировал статус самого пророссийского политика, который уже немного пошатнулся: есть те, кто готов стать еще более пророссийским. И они нужны российскому обществу, а значит, заслуживают особого внимания: у тебя, Александр Григорьевич, есть политики, готовые к бОльшей интеграции.





- Появилась версия, что Лукашенко пытается упредить возможный поиск Кремля пророссийского преемника, а потому в ближайшее время может вернуться к идее конституционной реформы...





- Все возможно. Но Беларусь сформировалась как независимая страна, здесь оформилась белорусская номенклатура. Местная номенклатура, каких бы взглядов ни придерживалась (даже пророссийская в определенной степени) все равно в первую очередь должна заботиться о себе, о своих семьях. Когда создавалось СССР-БССР, на арену вышло множество коммунистических деятелей, которые не имели никакого отношения к Беларуси, тот же Пономаренко. Но когда встал вопрос, чтобы оторвать некоторые регионы от уже созданной Беларуси, они оказались самыми большими белорусскими патриотами, потому что защищали свои экономические интересы, свою сферу влияния. И нынешние чиновники в первую очередь заботятся о себе и о своих экономических интересах. Потому что в случае аншлюса их места займут совершенно другие люди из российских регионов. И такие случаи уже происходили во времена Екатерины 2, когда на нашей территории было засилье российских чиновников. Это не должно повториться. А потому белорусская номенклатура должна предпринять все возможное и невозможное, чтобы такого не произошло. И во всех этих процессах давным-давно должны отыгрывать свою роль демократические проевропейские партии; хотим мы или не хотим, сегодня мы вынуждены действовать в одной связке, которой является независимость Республики Беларусь.





Мечислав Гриб: Зачем Путину наш командир?





Председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб называет происходящую активизацию белорусско-российских отношений "дружбой на высшем уровне: не могут Лукашенко и Путин друг без друга".

- Я не знаю, призывает ли Путин Лукашенко или последний сам летит в Сочи. У нас бывает: Лукашенко сам летит в Сочи, а народу объявляет, что Путин его зовет. Не знаю, зачем Путину нужен наш командир? - задается вопросом политик.

Мечислав Гриб не уверен, что Москва намерена поставить перед Лукашенко вопрос о преемнике:





- Если вопрос стоит о преемнике, то зачем Путину разговаривать с нашим командиром? Если действительно стоит вопрос о преемнике, то надо сделать так, чтобы Лукашенко не сопротивлялся. А значит, ему нужно что-то очень серьезное пообещать. То есть, Лукашенко нужны гарантии, и очень сильные гарантии. Хотя наш командир не верит никому: знает, что такие гарантии ничего не стоят.

Политик не исключает, что Лукашенко решил устроить очередную засаду для Путина, особенно после принятия в России закона о нефтяном маневре.





- Сегодня ситуация в Беларуси напоминает СССР - отсюда исходит бОльшая угроза суверенитету. За 24 года очень многое изменилось: изменилась власть, но изменился и народ. Прежде, при советской власти, не было "российского вопроса", был СССР - про Россию никто не вспоминал. А сегодня место СССР заняла Россия: давайте с нами, давайте к нам. А белорусские власти влезли уже так глубоко, что и вылезти оттуда трудно.





- Когда вы говорите про "угрозу СССР", имеете в виду возможное поглощение Беларуси Россией?





- Да. Либо Беларусь будет идти полностью в фарватере российской политики и будет во всем поддерживать российское руководство, получая свои бонусы, а когда станет выпендриваться, искать независимости, то вопрос может решаться и ползучей революцией. Однозначно. Тем более, что пророссийски настроенных граждан сегодня в Беларуси много.



