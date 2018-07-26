Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

СБУ: в Сирии в составе ЧВК «Вагнер» воевали 11 граждан Беларуси

Служба безопасности Украины опубликовала досье на разоблаченных "вагнеровцев", воевавших в Сирии. Данные наемники российской Частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" принимали участие в военных действиях в Сирии в феврале 2018 года.

СБУ: в Сирии в составе ЧВК «Вагнер» воевали 11 граждан Беларуси
Бой в Сирии. Фото: AFP
Как сообщила пресс-служба СБУ, во время так называемого "пригожинского наступления" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибли не менее 80 наемников, еще почти 100 получили ранения различной степени тяжести.


"Российская власть сознательно вводит в заблуждение не только мировое, но и российское общество в отношении ЧВК "Вагнера" и жертв среди них. СБУ установила и идентифицировала лица 206 наемников, которые непосредственно принимали участие в так называемом наступлении в Сирии в феврале месяце", – сказал на брифинге в Киеве руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, пишет obozrevatel.com.


СБУ обнародовала досье на иностранных граждан, которые принимали участие в сирийской войне, в частности в отношении 11 граждан Беларуси, 4 – Молдовы, по одному – из Казахстана и Армении и двоих граждан Сирии, которые имеют двойное гражданство, в том числе и российское, публикует charter97.




18:31 26/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё