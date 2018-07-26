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Кодекс государственного служащего хотят разработать в Беларуси

Кодекс или устав государственного служащего хотят разработать в Беларуси. Об этом сообщила сегодня журналистам глава Администрации президента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.


 "Есть закон о государственной службе. В настоящее время в него вносятся дополнения и изменения по запланированной программе - в нынешнем году и предполагалось пересмотреть этот закон. 
Но вместе с тем сегодня была поставлена задача, и мы будем рассматривать это, - разработать, возможно, устав государственного служащего, возможно, кодекс. Формализовать все требования в едином документе - это правильно", - сказала Наталья Кочанова. 

Во время совещания, на котором рассматривался комплекс вопросов в сфере государственной службы, президент Беларуси потребовал в первую очередь говорить об ужесточении требований, которые должны предъявляться к чиновникам, а уже потом обсуждать повышение престижа госслужбы. "Если вы пришли ко мне с предложениями о повышении денежного довольствия и зарплат госслужащим, даже не поднимайте этот вопрос, он раз и навсегда решен", - сразу предупредил президент. Участники совещания сошлись во мнении, что необходимо пересмотреть закон о государственной службе, вместе с тем целесообразно подготовить своеобразный устав или кодекс госслужащего. Александр Лукашенко подчеркнул, что этот документ должен быть абсолютно справедливым и прозрачным, в нем необходимо прописать каждую деталь, чтобы любой человек, даже не имеющий отношения к государственной службе, понимал суть этого законодательного акта. 

По мнению Натальи Кочановой, прочитав такой устав или кодекс, желающий пойти на госслужбу должен понять, насколько ответственна такая работа, какие преимущества она имеет и готов ли он погрузиться в эту сферу. 

Во время совещания также было решено создать рабочую группу, причем не из числа госслужащих, которая рассмотрит все поднятые вопросы и внесет свои предложения по реализации намеченного. Президент поставил задачу, чтобы обсуждаемые документы были подготовлены в ближайшие месяцы и заработали уже с нового года. "Задачи, которые сегодня ставятся, в основном реализуются через тех людей, которые работают на государственной службе, в республиканских органах власти. 

Поэтому, рассматривая престиж госслужбы и говоря о каких-то преференциях, прежде всего надо рассматривать вопросы ужесточения требований к людям, которые сегодня работают в органах власти. Государственная служба сродни воинской, и люди должны понимать, что это не просто какие-то привилегии, это прежде всего служба на благо родины и народа", - обратила внимание глава Администрации президента.


18:22 26/07/2018






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